Nightingales-koncert - Egy brit post-punk legenda Budapesten

A nyolcvanas évek kultikus brit post-punk zenekara, a Nightingales ad koncertet a fővárosban november 2-án pénteken. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött esemény helyszíne a nagytétényi Art Quarter Budapest Sound Studio. 2018.10.27 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nightingales hosszabb kihagyás után 2004-ben állt össze újra, azóta hét stúdióalbumot készített. Több sikeres európai és amerikai turné után Budapesten legújabb lemezük, a Perish the Thought dalait is bemutatják - közölték a szervezők az MTI-vel.



A zenekar (Robert Lloyd - ének, szájorgona; Fliss Kitson - dobok, vokál; Andreas Schmid - basszusgitár, vokál; James Smith - gitár, vokál) 2015-ben már járt Budapesten, akkor Magyarország volt az első, egykor a keleti blokkhoz tartozott ország, ahol koncerteztek.



A Birminghamből indult csapat még Prefects-ként 1977-ben a híres-hírhedt White Riot-turnén a Clash előzenekara volt. Két évvel később a Prefects feloszlott, majd szinte azonnal újra összeállt Nightingales néven. Első kislemezüket a Rough Trade adta ki, majd a Cherry Redhez szerződtek, ahol 1986-os felbomlásukig három lemezt jelentettek meg, köztük az anarchikus szellemiségű Fall-t.



Az énekes-dalszerző Rob Lloyd ezután megalapította a Robert Lloyd & the New Four Seasonst, 1990-ben megjelent szólólemezén, a Me And My Youth!?-on pedig a Smiths-ben is megfordult gitáros, Craig Gannon, valamint Steve Nieve, az Elvis Costello and the Attractions billentyűse is közreműködött. A Nightingales 2004-ben alakult újra, azóta sorra jelenteti meg a lemezeket. 2012-es No Love Lost című anyagukat a Mojo című rangos amerikai magazin a korszak legizgalmasabb rocklemezei közé sorolta.