Tata elnyerte a Ramsari Város címet

A Ramsari Egyezményt aláíró országok delegációinak részvételével zajló dubaji világkonferencián Tatát Ramsari Város címmel tüntették ki, elismerve a település tevékenységét a vizes élőhelyek védelméért.

Michl József (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, a Ramsari Egyezmény nemzetközi titkársága 2017-ben első ízben hirdette meg a "Wetland City", hazánkban "Ramsari Város"-ként jegyzett pályázatot, melyre Magyarország Tata városát akkreditálta.



A 170 országot tömörítő nemzetközi egyezmény 18 települést ismert el "Ramsari Város" címmel, melyet Tata mellett 6 kínai, 4 francia, 4 dél-koreai, valamint 1-1 madagaszkári, Sri Lanka-i és tunéziai település kapott meg.



Mivel az egyezmény eredetileg a vonuló madarak védelme érdekében jött létre, így az Által-ér Szövetség által összeállított pályázat jelentős részben az Öreg-tó madárvonulásban betöltött szerepét és e nemzetközi viszonylatban is egyedülálló szerep megőrzéséért kifejtett tevékenységet állította a középpontba, és Tatát mint a "Vadludak Városát" mutatta be.



A tatai Öreg-tó partján rendszeresen telelnek Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkező vadludak, október végén már 28 ezer madár éjszakázott a tavon.



Az esemény megfigyelésére Vadlúd Sokadalom néven szerveznek programot, melyet idén november 24-én rendeznek. Az esemény különlegessége, hogy az Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenőhely kontinensünkön, amelyet egy város szinte teljesen körülvesz.



A vizes élőhelyekkel kapcsolatos Ramsari Egyezményt 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá. Az egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, a szükséges jogi, intézményi keretek megalapozása. Napjainkig a Föld 170 országa ratifikálta és összesen 2331 vizes élőhely csaknem 250 millió hektárja tartozik az egyezmény hatálya alá.



Magyarország az 1979-ben történt csatlakozása óta 29 olyan jelentős vizes élőhely felvételét kezdeményezte a nemzetközi jegyzékbe, amely az egyezmény kritériumainak megfelel. A Tatai Öreg-tavat 1989-ben vették fel a jegyzékre. A 2006-ban történt jelentős bővítés óta a "Tatai tavak" ramsari területhez hozzátartozik a Réti-tavak, a Fényes-források és Ferencmajori-halastavak térsége is, összesen 1897 hektáron.