Programajánló

Régészeti látványtár nyílik a szegedi Móra-múzeumban

Háromezer, eddig raktárban őrzött tárgyat bemutató régészeti látványtár nyílik a szegedi Móra Ferenc Múzeumban, az új kiállítást szombaton láthatja először a közönség. 2018.10.25 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotók: MTI/Rosta Tibor

Bárkányi Ildikó igazgatóhelyettes a Kubinyi Ágoston Program keretében megvalósult fejlesztést bemutató szerdai sajtótájékoztatón elmondta, a régészeti - a néprajzi és a természettudományi után - a múzeum harmadik látványtára.



A közgyűjtemény által gondozott, csaknem 800 ezer darabos régészeti leletnek csak egy töredékét lehet időről időre bemutatni az időszaki kiállításokon. A látványtárban összesen háromezer, eddig raktárban tárolt régészeti tárgyat állítanak ki csaknem 8 ezer évet átölelve.



Lajkó Orsolya régészeti osztályvezető elmondta, a kiállított tárgyakat kronologikus sorrendben mutatják be, törekedve arra, hogy valamennyi időszak képviseltetve legyen, melyből leleteket őriz a múzeum. A legrégebbi tárgyak az őskorból származnak, és a leletek között szerepelnek a 17. században készült ötvösmunkák is.



Most először láthatják az érdeklődők azokat a régiségtári anyagokat, melyek Reizner János, Tömörkény István és Móra Ferenc múzeumigazgatók idejéből származnak. Kiállítják például az európai hírű szilléri rézkincset, egy mumifikálódott kezet és lábat, római kori mécseseket és egy 1300 éves lúdtojást is, amelyet Móra Ferenc talált Kiszomboron egy avar temető feltárása során. Az anyagban szerepelnek különböző munkaeszközök, a mindennapokban használt tárgyak, fegyverek, valamint különleges, kultikus, óvó-védő szerepű leletek is.