Programajánló

Tizennégy ország harminc zenekara a 3. Budapest Showcase Hubon

Tizennégy ország harminc zenekara mutatkozik be a Balkántól a Baltikumig a 3. Budapest Showcase Hubon (BUSH), a zeneimádók régiós fesztiválján és konferenciáján november 15-től 17-ig. 2018.10.25 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Napközben a zenei szakma rangos szereplői tartanak előadást, este a környező országokból érkező előadók zenélnek az Instant különböző pontjain. A showcase fesztivál keretében a fellépők egy rövid, egyórás koncertet adnak, a közönség soraiban koncertszervezők, menedzserek és újságírók lesznek - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Mint a kommüniké megemlíti, a román Golan együttes két évvel ezelőtt feltörekvő csapatként vett részt a BUSH-on, idén pedig a záróeseményen, november 17-én az Akvárium Klubban tart nagykoncertet a Fran Palermo mellett. A Golan Románia egyik legfontosabb elektronikus zenekarává nőtte ki magát, amely hazájában több ezres koncerthelyszíneket tölt meg, és a Parov Stelar előzenekaraként járja a világot.



A magyarok közül idén a Bohemian Betyars, Jónás Vera, a Mörk, Antonia Vai, a Freakin Disco, valamint a Fran Palermo mutatkozik be a BUSH-on. A fellépők között lesz a cseh Thom Artway, a román Karpov not Kasparov, az észt Erki Pärnoja, az orosz Shortparis vagy a lengyel Rosalie.



A Brody House-ban napközben zajló szakmai programokon szó lesz a turnészervezésről és finanszírozásról, a filmzeneszerzésről. Utóbbiról a Los Angeles-i music supervisor, Thomas Golubic, valamint az Oscar-díjas Mindenki című film zeneszerzője, Balázs Ádám tart workshopot. A program a Magyar Nemzeti Filmalap Fast Forward programjával együttműködésben valósul meg.



A reklámzenék témájában Andrew Kahn music supervisor lesz jelen a BUSH-on; ő Steve Jobsszal együtt felelős több évnyi Apple-reklámzenéért, és ügyfelei közé tartozik az Amazon, a Nike, az Adidas és a Google is. A rendezvényen kiderül az is, hogyan lehet betörni a német zenei piacra, hiszen itt lesz Jamie Cullum és a Slayer németországi ügynöke, a német Electronic Beats főszerkesztője, valamint a Reeperbahn fesztivál programigazgatója.



A BUSH megvalósítását támogatja az NKA és Budapest főváros.