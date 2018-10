Programajánló

Kárpát-medencei Magyarok Zenéje - Gálaestet rendeznek a Pesti Vigadóban

Gálaestet rendeznek november 3-án a Pesti Vigadóban: a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmMZ) sorozat koncertjén fellép Pál István Szalonna és bandája, a Sarjú banda, a Credo együttes, a Servet csángó zenekar és a Szélkiáltó együttes is. 2018.10.25 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koncerten a népzenét és a világzenét ötvözik, a bevételből a tervek szerint a kárpátaljai magyarokat támogatják - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



A rendezvény fővédnöke Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége.



Böszörményi Gergely kiadó, producer, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke a műsorban elmondta: a 2001-ben útjára indított sorozat keretében először Budapesten tartottak koncerteket, majd határon túli fellépéseket is szerveztek. Mint kiemelte, a magyarlakta városokban megvalósuló koncerteken a közönség soraiban ott vannak a ruszinok, a szlovákok és a helyi többségi nemzet tagjai is. Arról beszélt, hogy fontos egymás kultúrájának, hagyományainak, zenéjének megismerése, a kulturális kapcsolatok bővítése, amelyek eredményeként a Kárpát-medencében élő magyar közösségek és nemzetiségek egymással békében élhetnek.



A Stereo Kft. és a Periferic Records által 2001-ben életre hívott KmMZ koncertsorozat idén is hazai és határon túli magyarlakta területekre látogat el, többek között Szentesre, Mezőcsátra, Felsőzsolcára, Nagybányára, Beregszászra, Lévára és Felsőőrre.



Böszörményi Gergely elmondta: a koncertsorozathoz kapcsolódva nyílt énekórákat is tartanak a hazai és határon túli városok diákjainak.



Mint mondta, munkájuk célja a magyar közösség építése, összetartozásunk erősítése.