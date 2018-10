Programajánló

Több mint 80 filmet mutat be idén a Magyar Speciális Független Filmszemle

Az egyetlen olyan tematikus filmes rendezvény az országban, amely a fogyatékkal élők életére, gondolataira és érzéseire kívánja ráirányítani a többségi társadalom figyelmét. 2018.10.24 03:45 MTI

Több mint 80 alkotást láthat a közönség szerdán és csütörtökön a budapesti Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben megrendezett Magyar Speciális Független Filmszemlén, amelyen fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint független filmesek és diákok alkotásai mutatkoznak be.



A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Filmszemle az egyetlen olyan tematikus filmes rendezvény az országban, amely a fogyatékkal élők életére, gondolataira és érzéseire kívánja ráirányítani a többségi társadalom figyelmét.



A seregszemlére évről évre több alkotást neveznek Magyarországról és határon túlról egyaránt.



A sokszínű versenyprogramban láthatók lesznek a fogyatékkal élő, speciális filmesek által készített alkotások, és a sérültekről készült professzionális alkotók filmjei is.



A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások készítői számára a Magyar Nemzeti Filmalap, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány, valamint az ELTE - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ajánlott fel értékes díjakat, ezeket az említett intézmények képviselői adják majd át a szemlét záró csütörtöki díjkiosztó gálán.



A rendezvény két napján a közönség a filmek alkotóival személyesen is találkozhat majd.