Az Örök tél lett Európa legjobb tévéfilmje

Szász Attila Örök tél című alkotása nyerte a legjobb európai tévéfilmnek járó díjat a Prix Europa filmes és tévés seregszemlén Berlinben - írta szombaton a hirado.hu Köbli Norbert forgatókönyvíró Facebook-posztjára hivatkozva.



Mint Köbli Norbert fogalmazott, az Örök tél "ZDF-es, BBC-s, RAI-s filmek között" lett a legjobb. Az alkotók nevében Gera Marina, a film főszereplője vette át a díjat pénteken.



A színésznő az M5 Kulturális csatorna szombat esti híradójában elmondta, hogy nem számított ilyen fogadtatásra: zokogtak a nézőtéren. "Producerek, rendezők, írók Európából azért már sok mindent láttak, de annyira hatással volt rájuk, hogy ott így reszkettek" - hangsúlyozta.



Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró filmje, amelyet a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, február 25-én mutatott be a Duna Televízió, az 1944-ben a Szovjetunióba deportált sváb magyarok történetét dolgozza fel.



Mint Szász Attila az M5-nek elmondta, azt tapasztalták, hogy külföldön nem nagyon ismerik ezt a történetet, Kelet-Európán belül még valamelyest ismert, de elég agyonhallgatott ez a téma. "Ezen is szerettünk volna változtatni, de az külön élmény, hogy látjuk hogy Belgiumban vagy Amerikában úgy néznek erre a történetre, hogy na erről még sosem hallottunk, erről a sötét fejezetéről a magyar történelemnek"- magyarázta a rendező.



Az Örök tél története 1944 decemberében kezdődik, amikor szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják a munkaképes nőket három hét kukoricatörésre. Irén (Gera Marina), aki férjét várja haza a frontról, abban a tudatban válik el kislányától és szüleitől, hogy hamarosan újra találkoznak, ám a megszállók marhavagonokba pakolják a falubeli asszonyokat és egy szovjet munkatáborba szállítják őket, hogy ott embertelen körülmények között a helyi szénbányában dolgozzanak. Irén itt találkozik Rajmunddal (Csányi Sándor), aki segít a nőnek túlélni a tábori borzalmakat.



Szász Attila az Örök téllel szeptember elején a 42. montreali filmfesztiválon elnyerte a legjobb rendezésért járó díjat is.