Kultúra

Bejelentették a 10. Canon Digitális Könyvnyomtatási Pályázat nyerteseit

hirdetés

Bejelentették a tizedik alkalommal meghirdetett Canon Digitális Könyvnyomtatási Pályázat nyerteseit. A Magyar Írószövetség zsűrije idén is tíz kötetet díjazott - közölték a szervezők az MTI-vel.



A nyertes művek piaci megjelenését a Canon Hungaria Kft. digitális, kis példányszámú nyomtatással segíti. Az elmúlt években a pályázat keretében 100 új könyv jelenhetett meg, csaknem 3,5 millió nyomtatott oldal terjedelemben.



A nyertes művek között szerepel Debreczeny György A zengőkövön szirmok zápora című verseskötete, amelynek buddhista fogantatású költeményei a lét nagy alapkérdéseit járják körbe; valamint a kolozsvári születésű Magyary Ágnes a létezés abszurditását, a kelet-európai sorsok kafkai panorámáját olvasó elé táró Víziló a Szamosban című regénye.



Az idei válogatásban két novelláskötet kapott helyet: az elsősorban képzőművészként ismert Magén István A bedeszkázott ház és Pásty Júlia Árnylelkek című kötete, amelynek hősei a szerbiai Vajdaságból a katonai behívó, a délszláv háború pokla elől menekülnek Magyarországra az újrakezdés reményében.



Ugyancsak a nyertesek között van a jelentős magyar drámaíró, Kárpáti Péter munkásságát bemutató esszé-, kritika- és interjúgyűjtemény, valamint a matematikusként is ismert Merza József az emberi lét legfontosabb kérdéseivel foglalkozó esszékötete Naplemente címmel. Persovits József nyertes tanulmánykötetében a nyomdászat feltalálójának, Johannes Gutenbergnek állít emléket.



A pályázat tíz nyertes kötete közé bekerült Müller Ferenc Levelek gyermekeimnek, unokáimnak című memoárja, amelynek emlékiratai és személyes ihletettségű történetei a huszadik századi magyar történelem egyik drámai és tragikus periódusát, az 1944 és 1956 közötti időszakot örökítik meg.



Kőrösi Csoma Sándortól Hamvas Béláig a magyar utazók és művészek buddhizmussal való kapcsolatát mutatja be öt előadáson keresztül Weiner Sennyey Tibor Magyar Buddha című díjazott kötete. Steep Path címmel egy angol nyelvű modern magyar költészeti antológia is nyert a pályázaton, a kötet spektruma Dsida Jenőtől, Vas Istvántól és Pilinszky Jánostól kezdve Petri Györgyön át egészen a kortárs Szabó T. Annáig és Rakovszky Zsuzsáig terjed. Az antológia verseit Gömöri György és Clive Wilmer fordította angolra.



A pályázat nyertes szerzőit az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár nyitónapján jelentették be a Várkert Bazárban, a művek a téli szezonra kerülhetek kereskedelmi forgalomba - olvasható a közleményben.