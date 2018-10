Művészet

Kiderült a nagy Banksy-titok - videó

Nyilvánosságra került a műkereskedés-történelem egy nagy "trollságának" teljes története. Mint ismert, az 1744-ben alapított londoni Sotheby's aukciósház árverésén kalapács alá került egyik képet 1,4 millió dollárért, illetve 1,04 millió fontért (körülbelül 386 millió forint) ütötték le, majd a kép azonnal elkezdte magát "ledarálni". A kép készítője, az ismert graffitis Banksy most Instagram-oldalán leközölte a különleges históriát - tudósított az Inforádió.



"Néhány évvel ezelőtt titokban iratmegsemmisítőt építettem egy festménybe azzal a céllal, hogy ha árverésre kerül, a kép azonnal megsemmisítse magát" - fogalmazott a 2006-ban született, 2018. október 5-én kalapács alá került, 258-386 ezer amerikai dollárra taksált festményről Banksy.



Eljött a nagy nap, és valóban, amint a gigantikus összegért leütötték a képet, az elkezdett lefelé haladni a keretben, majd annak a szegélyén papírszemétként távozott onnan. A jelenlévők - amint ez a videón is látható - többségükben sokkot kaptak az esemény láttán. Az iratmegsemmisítő hibájából aztán a folyamat nem ment végig, sőt, az árverésen a képet megnyerő illető is - a Thw Guardian szerint - kifizette az árát, nem mellékesen pedig a Sotheby's úgy vonultatta be a képet a műkereskedés történetébe mint amely élőben, kvázi performanszként nyerte el végső formáját.



A "Lány a léggömbbel" című festményt ma már "Szerelemcafat", illetve "Szerelem a szemétben" néven emlegetik.

A videó alá Banksy Picassót idézve azt írta: a rombolási ösztön is kreatív energia. A hosszabb film a drámai pillanatokról a YouTube-ra is felkerült.