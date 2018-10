Film

A marosvásárhelyi Alter-Native filmfesztiválon lesz a Napszállta romániai premierje

hirdetés

Az erdélyi közönség a november 7-11. között a marosvásárhelyi Kultúrpalotában zajló Alter-Native-on láthatja először az alkotást, amely csak 2019 februárjában kerül a romániai mozikba.



A Napszállta világpremierje nagy siker volt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, ahol elnyerte a FIPRESCI, a nemzetközi filmkritikusok szövetsége zsűrijének a díját.



A marosvásárhelyi fesztivál szervezői a rendezvény történetének legnagyobb vetítési díját fizették a filmért, hogy az országban a marosvásárhelyi közönség nézhesse meg először az alkotást - közölték.



A Magyarország által a legjobb idegen nyelvű filmért járó Oscar-díjra jelölt mű mellett a fesztiválon bemutatják a Románia Oscar-díjra jelölt filmjét, Radu Jude Nem érdekel, ha barbárokként vonulunk be a történelembe című alkotását is.



Jude hatodik nagyjátékfilmje szintén elhódított már egy rangos elismerést, megkapta a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a Kristályglóbuszt. Ez az első román nagyjátékfilm, amelyet ezzel a díjjal tüntettek ki. A film történelmi eseményt rekonstruál egy utcai előadáshoz.



A szervezők korábban közölték, hogy 24 ország 48 rövidfilmje fog versenyezni a marosvásárhelyi 26. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál nagydíjáért, miután az előzsűri a benevezett 1050 alkotás közül 29 kisjátékfilmet, 13 animációt, 5 kísérleti filmet és egy dokumentumfilmet válogatott be a versenyprogramba.