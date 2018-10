Jótékonyság

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány javára rendez jótékonysági koncertet a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány a korszerű gyermek-mentőellátás magyarországi elterjesztésén dolgozik és az Országos Mentőszolgálattal szoros együttműködésben gyermek mentőorvosi kocsikat üzemeltet az ország több pontján.

Jótékonysági hangversenyt rendez a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara október 29-én, a Zeneakadémián, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány javára - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



"Egy-egy ilyen koncert igazi ünneppé válik" - mondta a műsorban Dubóczky Gergely karmester, felidézve, hogy a Medikus Zenekar a múlt évben adott először jótékonysági koncertet a Zeneakadémián, akkor az I. számú Gyermekgyógyászati Klinika javára ajánlották fel a jegybevételt, amelyből az intézmény betegőrző monitorokat vásárolt az intenzív terápiás osztályra. Most a veszélybe került gyermekek életmentéséhez fontos, gyermek mentőorvosi kocsikban használható kézi, mobil laborkészülék vásárlásához nyújtanak segítséget.



Elmondta, hogy az évekkel ezelőtt alakult zenekara tagjai elsősorban orvostanhallgatók. A javarészt szimfonikus felállásban működő együttes az egyetemi rendezvények rendszeres résztvevője, de sikerrel szerepeltek már többek között Bayreuthban, Svájcban és a Zeneakadémián is.



Az október 29-ei koncerten Liszt-, Strauss- műveit, valamint Saint-Saëns Orgonaszimfóniáját hallhatja majd a közönség, amit a Zeneakadémia újjáépített orgonáján szólaltat meg Fassang László orgonaművész, aki a karmester felkérésére csatlakozott ebből az alkalomból a zenekarhoz. Az est vendége lesz Pasztircsák Polina szopránénekes is - tette hozzá a karmester.



A Magyar Gyermekmentő Alapítvány a korszerű gyermek-mentőellátás magyarországi elterjesztésén dolgozik és az Országos Mentőszolgálattal szoros együttműködésben gyermek mentőorvosi kocsikat üzemeltet az ország több pontján. A közhasznú alapítvány 2005-ben indította útjára az ország első ilyen autóját, továbbá korszerű mentési eszközöket, műszereket és eljárásokat vezetett be Magyarországon. Az elmúlt 13 évben több mint 25 ezer súlyos állapotú gyermeket részesítettek korszerű mentőellátásban, 24 ezer szakembert és laikust oktattak sürgősségi ellátásra, megelőzésre.