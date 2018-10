Programajánló

Visszatér a WAMP a Millenáris parkba

Visszatér a Millenáris parkba a WAMP, amely az idén 15 éves Design Hét Budapest programjaként kezdi meg őszi-téli szezonját október 21-én. 2018.10.16 22:30 MTI

Az első alkalommal elsősorban a dizájnerek közötti együttműködésekre, közös kollekciókra, tervezőpárosokra és alkotócsoportokra fókuszálnak a szervezők, oktatási- és szakmai szervezetek bevonásával.



Az októberi WAMP-on a Design Hét Budapest keretében számos olyan kollekciót és közös projekteket ismerhet meg a közönség, amelynek létrehozásában két vagy akár több alkotó is közreműködött - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A Camou és a Katagami Kokeshi közös ruhakollekciójában Tóth-Vásárhelyi Réka iparművész kokeshi babái Fehér Beatrix divattervező öltözékeinek színes, játékos mintájaként köszöntek vissza, de itt debütál továbbá Szerencsés Gabó és Jakócs Zsanett, az Inventino tervezőjének közös ékszerkollekciója is, amelyre az organikus formák és a nőies elegancia egyaránt jellemző.



Az újrahasznosítás jegyében jött létre a limitált-szériás Rinato'18 kollekció, amely a Rulied by casa d'oro ékszereit a Polka Dog táskáival ötvözi. A kiegészítők a táskák gyártása során visszamaradt anyagból készültek, amelyek így mind színben mind anyagban harmonizálnak egymással.



A White Lemon - Smartwear for Women letisztult vonalú ruhái adják az alapját a Kontur Fashion díszes, kézzel készített, finoman munkált bőrékszereihez, táskáihoz. Összeállításaik összhangban állnak mind alapanyagukat, mind színvilágukat tekintve.



Az első őszi vásáron a Krea Kortárs Művészeti Iskola tervezőgrafikus hallgatóinak munkáiból is látható lesz egy kiállítás, amelyben a WAMP korábbi plakátjaiból is lesz egy összeállítás, valamint a Mod'Art International Hungary divattervező diákjai is részt vesznek a vásáron egy különleges installáció keretében. Az iskola a francia Mod'Art iskolahálózat magyar tagozata, amely Párizs élvonalbeli divatiskolájának tananyagát tanítja a divatipari alapoktól a luxusiparig.



A Hónap tervezője októberben Gyulai Natália, a NATI 100% Pure Idea alkotója lesz, aki számos nemzetközi versenyen ért el sikereket, többek között elnyerte 2015-ben az Év textilművésze díjat is.