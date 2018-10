Ajánló

Exkluzív interjú a torinói lepel elismert szakértőjével az M5 csatornán

hirdetés

Exkluzív interjút sugároz a torinói lepel elismert szakértőjével, John P. Jackson fizikussal az M5 kulturális csatorna hétfőn este - tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó Osztálya az MTI-t.



Az amerikai fizikusprofesszor szeptember 23. és 29. között kilenc magyarországi helyszínt, köztük Szegedet, Pécset, Győrt és a fővárosi Erkel Színházat és a Szent István-bazilikát is érintő előadókörúton vett részt, amelyen a tudomány és hit képviselőit évtizedek óta foglalkoztató ereklyéről beszélt.



A torinói leplet, amely egy sérüléseket szenvedett ember képét ábrázolja, a hívők Jézus Krisztus halotti lepleként tisztelik. Az ereklyét a torinói Keresztelő Szent János-katedrálisban őrzik.



1978-ban a Vatikán engedélyével egy John P. Jackson vezette, 30 válogatott tudósból álló kutatócsoport (STURP - Shroud of Turin Research Project) alapos és korszerű multidiszciplináris vizsgálatot, többek között szénizotópos kormeghatározást végezhetett a leplen. Az azóta lefolytatott vizsgálatok és mérések közvetlenül vagy közvetve mind az akkori eredményekre épülnek.



A szénizotópos kormeghatározást nem John P. Jackson végezte személyesen, a professzor ennek eredményét - miszerint a lepel 13-14. századi lenne - a mai napig kérdésesnek tartja. Szerinte a lepel valójában az utolsó vacsora asztalterítője volt, amellyel aztán letakarták Jézus holttesttét.



John P. Jackson az elmúlt évtizedekben folytatta a lepel kutatását, figyelmét a történelmi, kulturális és liturgikus kérdések felé is fordítva tárt fel újabb összefüggéseket.



A fizikussal készült interjút hétfőn este 21 órától láthatják a közmédia M5 csatornájának nézői a Titkok és ereklyék című dokumentum-sorozatban.