Hé, Magyar Joe: Hobo új anyaga rockkoncerten és színházban is

2018.10.09 22:30 MTI

Hobo új albuma a Vadászathoz vagy a Circus Hungaricushoz hasonlóan összefüggő mű, amely Magyar József villamosvezető szomorú történetét mondja el 29 dalban, 120 percben - közölték a szervezők az MTI-vel.



A zenéket Igali Csanád (billentyűs hangszerek), Kiss Zoltán (gitár) és Pengő Csaba (basszusgitár) írta, ők játszottak Hobo legutóbbi lemezén, a Lassú vonaton is, amelyen az énekes Bob Dylan dalait adta elő magyar szövegeivel. Szintén szerepelt a Dylan Zenekarban Gál István dobos, mellettük Besenyei Csaba szájharmonikázik az új anyagon. A Hé, Magyar Joe című lemez a GrundRecords gondozásában még az idén megjelenik, a dalokat élőben először október 14-én hallhatja a közönség a Barba Negra Music Clubban.



"Az alapötletet a Jimi Hendrix által híressé tett, majd a Hobo Blues Bandben magyar nyelven is előadott Hey Joe adta. Ha nekem lehet amerikai nevem, a Hobo, akkor Joe miért ne lehetne magyar? A többi magától jött. Születés, gyermekkor, első szerelem, házasság, megcsalatás, gyilkosság, börtönévek, lelkiismeret-furdalás, bűnbánat, Isten keresése, szabadulás és reménytelen helykeresés ezen a káprázatos mai Magyarországon" - idézte Hobót a kommüniké.



Bár Hobo a dalok szövegeit eredetileg csak a lemezre, valamint koncertekre szánta, Vidnyánszky Attila az anyagból kétszereplős darabot rendez a Nemzeti Színházban. A bemutató november 17-én lesz a teátrum Gobbi Hilda stúdiójában, a zenekar részvételével. Hobo társa Rácz József beregszászi színész lesz, akivel a Gulag virágaiban is játszott.



Hobo 2019. március 30-án a Papp László Budapest Sportarénában Viharban születtem címmel életműkoncertet ad. A műsorban a HBB egykori tagjai, Póka Egon, Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula is szerepelnek, lesznek versek, monodráma-részletek, szólómunkák, blues és rock tradíciók, valamint a Hé, Magyar Joe legfontosabb dalai is elhangzanak.