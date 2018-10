Kultúra

Simon Broughton kapta a Budapest Ritmo Díjat

Simon Broughton, a rangos brit világzenei magazin, a Songlines főszerkesztője vehette át a Budapest Ritmo Díjat a hétvégén a fővárosban megrendezett világzenei fesztivál zárónapján. 2018.10.09 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A díjjal minden évben egy meghatározó külföldi szakember tevékenységét ismerik el, aki sokat tett a világzenéért a nemzetközi szinten és kiemelten hozzájárult Magyarország és a régió kulturális jelenlétéhez. A dokumentumfilm-rendezőként is ismert Simon Broughton, a világzenei színtér meghatározó alakja zenészek generációit inspirálta - közölték a Budapest Ritmo szervezői hétfőn az MTI-vel.



A fesztivál Közép- és Kelet Európa egyik legfontosabb világzenei eseménye, amit idén harmadszorra rendezett meg a Hangvető és a CAFe Budapest.



Mint a kommüniké kiemelte, Simon Broughton behatóan ismeri, érti és támogatja közép- és kelet-európai népzenei hagyományát. A táncházmozgalom kezdetén, 1978-ben találkozott a magyar népzenével, és ez számos utazást, barátságokat és elmélyült kutatómunkát ihletett. "Broughton cikkei, szerkesztői munkája, filmjei és rádióműsorai mintául szolgálnak a világzene iránt érdeklődőknek a zenei élmények és a világ zenéi iránt érzett vonzalom kifejezésére".



Simon Broughton otthonosan mozog Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Románia és Albánia hagyományos zenei nyelvében és kortárs színterein is. Ő írta a Rough Guide to World Music magazin Kelet-Európára vonatkozó fejezeteit, számos albumot állított össze a térség zenéiből és több dokumentumfilmet rendezett a magyar zenéről.



"Az egészen apró részletekre is kiterjed a figyelme, a zene társadalmi, történelmi és esztétikai kontextusát is érti, számon tartja a dalszövegek finomságait vagy hangszer különlegességeket. Művészi szintre emelte a zene értését" - fogalmazott Weyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója a díjátadón.



A brit szakember nagy megtiszteltetésnek nevezte a Budapest Ritmo elismerését. "Munkámhoz nélkülözhetetlen volt az a rengeteg segítség, amit zenészektől, a Muzsikástól a Söndörgőtől, a Hangvetőtől és másoktól kaptam". A Budapest Ritmo Díjat a magyar Muzsikás és a lengyel Muzykanci közös koncertjén adták át.



Az idei háromnapos Budapest Ritmón a nemzetközi világzenei színtét olyan kiválóságai léptek fel, mint a Trio da Kali, a Sabor de Grácia, a Tuuletar, a Ladysmith Black Mambazo, Tcha Limberger és az Ekrem Mamutovic Orkestar. A vasárnapi záróeseméynen tartották a Roma Ritmo gálakoncertet, ami kiteljesítette az idei fesztivál roma fókuszát. Az idei fesztivál egy közép- és kelet európai művészeket szerepeltető showcase eseménnyel, konferenciával és a kapcsolatépítést elősegítő programokkal egészült ki.