Kultúra

Felolvasószínházi maratont rendeztek Kaposváron

Kortárs szerzők műveit hallhatta a közönség a felolvasószínházi maratonon vasárnap Kaposváron. A színészek négy drámát szólaltattak meg, amelyek a kor problémáit, társadalmi kérdéseit feszegették. 2018.10.08 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bár szövegkönyvvel a kezükben adták elő a történetet a színészek, mégis igazi színházi élményt nyújtottak - hangzott el az M5 csatorna vasárnapi Kulturális Híradójában.



Németh Ákos Deviancia című műve is hallható volt a szombaton és vasárnap megrendezett felolvasószínházi maratonon. A mű szereplői lelki sérültek. Közülük a legkevésbé beteg, akinek papírja is van róla, hiszen autista. Emberi sorsok, az élet nagy kérdései, szeretet, elfogadás, mind benne van a darabban - hangzott el a műsorban.



A színészeknek csupán néhány próbájuk volt létrehozni az előadást, amely több lett, mint a darab felolvasása.



Zsíros Linda színművész elmondta: ennyire rövid idő alatt arra kell koncentrálniuk, hogy a mondatokat, az információkat és a mondanivalót megpróbálják tolmácsolni a nézők felé. Hiszen az egyik kezükben mindig ott van a példány, nem tudnak kellékeket behozni, amelyek segítségével megmutathatnak pillanatokat.



Németh Ákos, a darab szerzője és rendezője arról beszélt, hogy a felolvasószínház akkor jó, ha képes igazi színházi élményt nyújtani. "Mutassunk a nézőknek többet annál, minthogy egy asztalnál ülnek a széken a színészek, felveszik az olvasó szemüveget, és mintegy oratórikus formában felolvassák a darabot" - mondta, hozzátéve, hogy úgy dolgoznak a felolvasószínház alkalmával, mintha az az első rendelkező próba lenne, egy későbbi előadás vázlata.



Kaposváron vasárnap több kortárs darabot mutattak be. Volt amelyik Fedák Sári életével, egy másik pedig egy valós történet alapján a kamaszok kegyetlenségeivel foglalkozott.