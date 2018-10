Kultúra

Kiírták A Dal 2019 pályázatát, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nyilvánosságra hozta a jelentkezési feltételeket a hazai dalválasztó műsor nyolcadik évadára. 2018.10.01 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentkezni kizárólag online, a www.adal.hu címen lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. A dalválasztó versenyre november 8. éjfélig lehet leadni a jelentkezéseket - közölte az MTVA sajtóirodája hétfőn az MTI-vel.



"Büszkék vagyunk arra, hogy A Dal mezőnyében évről-évre számos műfaj képviselteti magát. Az AWS sikere bizonyíték arra, hogy egy metál együttes is legalább annyit profitálhat A Dalban indulásból, mint egy pop produkció. Mindenkinek érdemes jelentkeznie a versenyre, hiszen - ahogy ez idén bebizonyosodott - nem tudhatjuk előre, melyik zenei műfajból kerül ki Magyarország dala" - idézte a kommüniké Medveczky Balázst, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatóját.



A versenyre csak olyan előadó és együttes nevezhet, akinek korábban már jelent meg zenei albuma vagy országosan játszott rádió-, illetve televízió-felvétele, rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel.



"Ez volt életünk legjobb nyara: soha nem volt még ennyi bulink, és egy nagy álmunk is teljesült: felléphettünk a Wacken Open Air fesztiválon. Ez egyértelműen A Dalban elért győzelem hozadéka. Bebizonyítottuk, hogy van helye a metálzenének a televízióban és a nyári fesztiválok színpadán is" - mondta Siklósi Örs, az idén a Viszlát nyár című számmal nyertes AWS frontembere.



A műsorban 2019-ban ismét több különdíj lesz: keresik A Dal 2018 legjobb dalszövegét, felfedezettjét és megrendezik az online Akusztik Dalversenyt is.



Idén november 8-án éjfélig lehet jelentkezni a www.adal.hu oldalon. A határidőig beérkezett, a feltételeknek megfelelő versenydalok közül szakmai előzsűri választja ki azokat, amelyek az élőben sugárzott nemzeti elődöntőkön versenyezhetnek.



A Dal 2019 nyertese képviselheti Magyarországot Tel-Avivban a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon 2019 májusában.