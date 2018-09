Kultúra

Négy bemutatóval készül az új évadra a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház

hirdetés

Urbán András, a teátrum igazgatója vasárnap az MTI-nek elmondta, november elején lesz az első bemutatójuk, amely a belgrádi Bitef Színházzal koprodukcióban készült. A szerb, horvát, német és magyar nyelvű előadás Miroslav Krleza Temetés Terézvárott című novellája alapján készült két változatban.



Először október végén mutatják be Belgrádban, ahol a szerb és horvát szövegrész kap nagyobb hangsúlyt, november elején pedig a szabadkai közönség is láthatja az előadást, a hazai nézők számára egy olyan verzióval készülnek, amelyben a magyar nyelvű részen lesz a hangsúly.



Urbán András kiemelte, az előadásban Kucsov Borisz és Mészáros Gábor játszik, a színpadi mozgásért Kiss Anikó felelt, Andjelka Nikolic rendező mellett Góli Kornélia volt a dramaturg.



Az Osztrák-Magyar Monarchia idején játszódó Temetés Terézvárott középpontjában a multikulturalizmus áll, amely már a Monarchiát is jellemezte és ami már akkor is gondot okozott a nemzetiségek között, így az előadás is ezekre a háttérben lappangó ellenséges érzelmekre mutat rá.



November végén tizedik alkalommal szervezi meg a Kosztolányi Dezső Színház a Desiré Central Station nemzetközi színházi fesztivált, amelynek a programját a napokban véglegesítik a szervezők.



A fesztivál után, december végén Urbán András rendezésében láthatja a közönség a Tasnádi István Nézőművészeti Főiskola című műve alapján készült előadást. A rendező elmondása szerint az előadás magáról a színházról szól, és "olyan interaktív viszonyt keres a közönséggel, amelyben tudunk beszélni arról, hogy mi a színház, mi a színész, mi a közönség, hogyan kell viselkedni a színházban, és hogyan látjuk ezeket a különböző viselkedési formákat a színházban", és a Nézőművészeti Főiskola a mindezekre a kérdésekre adott válaszoknak az ironikus változatát jeleníti meg.



A színházi évad második fele egy sötét komédiával indul - emelte ki Urbán András. Dino Mustafic viszi színre Mate Matisic Babilon angyalai című drámáját, amely a politikusok és a különböző tisztségviselők visszáságairól szól, és azt mutatja be, hogy egy kis közösségben hogyan siklanak félre a dolgok.



Az 1968-as diákforradalmak ötvenedik évfordulójára reagál az évad utolsó bemutatója, Kokan Mladenovic 68 luftballon című szerzői produkciója, amely azt vizsgálja, hogy az akkor történt eseményeknek milyen mai vonatkozásai vannak, "hogyan csorbultak ki, hogyan degradálódtak azok az eszmék, amelyek egy forradalmi generációt voltak hivatottak képviselni" - magyarázta Urbán András.



A Kosztolányi Dezső Színház igazgatója arról is beszélt, hogy az utóbbi fél évben jelentős változások történtek a színházban, az ötfős társulat három tagja távozott, ezért a közeljövőben új társulattagokat keresnek vagy átgondolják, hogyan lehetne átformálni a színház működését.