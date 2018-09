Kultúra

Tizennégy nagyjátékfilmet vetítenek az erdélyi Filmtettfeszten

hirdetés

A Filmtett Egyesület által szervezett seregszemlén minden évben a legújabb magyar filmeket mutatják be, ugyanis az alkotások zömét nem vetítik a mozikban.



A Filmtettfeszt központi rendezvénye az idén is Kolozsváron lesz október 3. és 7. között. Október folyamán azonban összesen 14 településen lesznek vetítések, 12 városban - Kolozsvár, Arad, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, Nagyszeben, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelyudvarhely, Temesvár, valamint két kisebb, Kolozs megyei településen: Tordaszentlászlón és Mérán.



A programot több helyszínen közönségtalálkozók, gyerekeknek szóló műhelyek, Kolozsváron szakmai kerekasztalok és egyéb rendezvények egészítik ki. A filmeket román, esetenként angol felirattal vetítik.



Idén rekordszámú, 14 nagyjátékfilmet mutatnak be Kolozsváron. Romániai premiernek számít a Karlovy Varyban kétszeresen díjazott Virágvölgy, amelynek rendezője Csuja László. Levetítik Kenyeres Bálint Tegnap című filmdrámáját, a Tuza-Ritter Bernadett rendezte Egy nő fogságban című dokumentumfilmet, valamint a gazdag oral history-anyagot felhasználó, Zágoni Balázs által jegyzett A püspök reggelije. Márton Áron első ötven éve című dokumentumfilmet.



A seregszemlén megtekinthető Mészáros Márta Aurora Borealis - Északi fény, Szász Attila Örök tél, Török Ferenc 1945, Gárdos Éva Budapest noir, Szász János A hentes, a kurva és a félszemű, Csupó Gábor Pappa pia, Vékes Csaba Hetedik alabárdos, Lengyel Balázs Lajkó, cigány az űrben, valamint Politzer Péter Férfikor című filmje.



A gyerekeknek szól elsősorban a Macskássy Gyula és Richly Zsolt rajzfilmklasszikusok műveiből készített válogatás, valamint Palásthy György Az égigérő fű és Fábri Zoltán A Pál utcai fiúk című ifjúsági filmje.



Kolozsváron filmtörténeti előadás és kiállítás, Csíkszeredában animációs műhely, Nagyváradon, Nagyszebenben és Kolozsváron pedig a Primanima utazó animációs játszóháza egészíti ki a programot.



A Filmtettfeszten átadják a Sárga Csikó-díjat, amelyet az idén Sára Sándor kap az erdélyi filmesek és a határon túli magyar filmgyártás támogatásának elismeréseként.