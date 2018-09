Programajánló

A kávé napja - Kávékóstoló az Erzsébet téren

hirdetés

A hazai és a nemzetközi kávévilág vezető szakemberei avatják be a közönséget a minőségi kávék titkaiba az Akvárium Klubban vasárnap A kávé napja elnevezésű rendezvényen, melynek programjában kóstolók, szakmai előadások és baristaverseny is szerepel.



Szeptember végén számos országban ünneplik a kávé világnapját: a kávézók és kereskedések akciókkal, különleges kóstolókkal, izgalmas kávéitalokkal várják a vendégeket világszerte - közölték az MTI-hez eljuttatott közleményükben a szervezők.



Mint emlékeztettek, Magyarországon hetedik alkalommal fognak össze a szakma képviselői, hogy az érdeklődőket bevezessék a kávé ízgazdag világába, idén pedig minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek.



Nyolc mikropörkölő mutatkozik be termékeivel. Kiállít a By Beans Coffee, amely nemcsak svéd kávéját, hanem annak nemzetközi hírű pörkölőjét, Per Nordbyt is elhozza.



Jelen lesz a Casino Mocca, látványos standdal jön a Goosebumps.Coffee, ezúttal kiegészülve a 42 Coffee-val. A Lucky Cap Micro Roastery a Bányai Coffee-val és egy mozielőzetessel debütál, bemutatkozik a Steamhouse Café és a görög csúcskávé, a TAF.



Új vendég lesz az Impresso Coffee Lab, az olasz vonalat pedig a Caffé Vergnano erősíti. Kiegészítők a But First Coffee standján, kávékoktélok az Agárdi Bárban, csokik és egyéb finomságok pedig a Csokizóna asztalánál várják az érkezőket.



A Göteborgból érkező Per Nordby előadásában a pörkölőként a kávéfarmerekkel kialakított hatékony együttműködésről mesél, majd Lonkai Márton (Steamhouse Café) tart előadást a 90+ kategóriás csúcskávékról.



Lévai Balázs és csapata Bányai László Costa Rica-i magyar kávéfarmer és Tóth Sándor, a szekszárdi Lucky Cap pörkölő alapítójának szakmai egymásra találásáról forgatott filmet az elmúlt hónapokban, melynek előzetese A kávé napján lesz látható; ezt követően az Egyesület a Magyar Kávékultúráért tagjaival zajlik beszélgetés.



A délután második felében a Brew Barista Gambling nyújt alkalmat arra, hogy egy kötetlenebb szakmai megmérettetésben vegyenek részt az alkotókedvű baristák.