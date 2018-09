Programajánló

Vasárnaptól folytatódik az Uránia felirattal akadálymentesített sorozata

Vasárnaptól folytatódik az Összhang, az Uránia Nemzeti Filmszínház felirattal akadálymentesített sorozata. A siketek és nagyothallók mozizását segítő program keretében magyar filmek, köztük a legfrissebb premierek láthatók. 2018.09.28

Szeptember utolsó vasárnapja a siketek világnapja, ehhez kapcsolódóan vasárnap 15 órától a Virágvölgy című film vetítésével folytatódik az Uránia Összhang-sorozata, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (Sinosz) partneri együttműködésével valósul meg - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A két évvel ezelőtt, 2016 szeptemberében indult kezdeményezés a siket és nagyothalló nézők számára könnyíti meg a mozizást. A projekt keretében az Uránia magyar filmeket, köztük a legfrissebb premiereket látja el a hallássérültek számára készített - zörejeket és párbeszédeket egyaránt jelölő - magyar felirattal. Az így akadálymentesített alkotásokat kiemelt hétvégi időpontokban mutatják be az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol eddig harmincnyolc ilyen vetítést tartottak. Az Uránia az első vetítést követően a forgalmazók rendelkezésére bocsátja a feliratot, amely így más mozikba is eljuthat.



Az Összhang-sorozat szeptember 30-án Csuja László alkotásával, a Virágvölgy című filmmel folytatódik, amely az idei Karlovy Vary-i nemzetközi filmfesztivál East of the West szekciójában elnyerte a zsűri díját. A menekülő szerelmesekről szóló road movie különlegessége, hogy amatőr főszereplőkkel készült: a női főhős Berényi Bianka Instagram-sztár, ismert személyiség a közösségi médiában, a férfi főhős pedig Réti László görkorcsolya- és műkorcsolya-paralimpikon.



Az ősz folyamán további négy magyar filmet akadálymentesítenek az Urániában. Október 28-án látható Schwetchje Mihály tini thrillere, a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod :). November 25-én Nemes Jeles László Velencében díjazott filmje, a Napszállta látható, ezt követi a sorozatban december 22-én Szilágyi Zsófia alkotása, az Egy nap, amely Cannes-ban a kritikusok FIPRESCI-díját nyerte el. Január 6-án egy új magyar komédiát mutatnak be: Nagypál Orsi Nyitva című filmje egy harmincas házaspárról szól, amelynek tagjai feloldozzák egymást a házastársi hűség kötelme alól.



A Sinosz adatai szerint feliratozás híján Magyarországon csaknem 70 ezer siket és nagyothalló személy ki van zárva a mozizás teljes élményéből. Az Összhang-vetítésekre elsősorban őket, de a halló érdeklődőket és a magyarul tanuló külföldi nézőket is várják az Urániában.