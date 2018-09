Kultúra

Színházak éjszakája - Több mint nyolcezren vásároltak karszalagot a programokra

Szeptember 22-én hetedik alkalommal rendezték meg Budapesten a Színházak éjszakáját, amelynek alkalmával 31 színház mintegy 200 programot kínált a közönségnek.

Nyolcezerkétszáz karszalagvásárló volt kíváncsi az idén a budapesti Színházak éjszakájának programjaira - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott összegzésében.



A fővárosi önkormányzat támogatásából megvalósult eseményen egyetlen karszalaggal többek közt nyílt próbákra, közönségtalálkozókra, színházi várossétákra és csak erre a napra összeállított, különleges programokra lehet ellátogatni.



Ebben az évben sokan voltak kíváncsiak a KÉK - Kortárs Építészeti Központ és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által szervezett színházi várossétákra. Újdonság volt idén, hogy több teátrum programjának középpontjába a színházpedagógia került, amely ugyanazt segíti elő, amit a Színházak éjszakája is céljául tűz ki minden évben: szorosabbá fűzni a kapcsolatot alkotók és nézők között.



Szintén új elemként a közösségi autómegosztó rendszer, a GreenGo sofőrei szállították a nézőket a színházakhoz. Jó hangulatban telt az idei afterparty is, amelyen a művészek és a közönség együtt szórakozhatott, többek közt a BEKVART, az Ed Is On és noÁr zenéjére - áll a közleményben.



Az idei évben a résztvevő színházak között volt az Átrium, a Baltazár Színház, a Bethlen Téri Színház, a Budapest Bábszínház, a Budapesti Operettszínház, a Dumaszínház, az Erkel Színház, a Hatszín Teátrum, a Játékszín, a József Attila Színház, a Jurányi Inkubátorház, a Karaván Színház, a Karinthy Színház, a Katona József Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Magyar Színház, a Momentán Társulat, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Ódry Színpada, az Örkény István Színház, a Ferencvárosi Pinceszínház, a Radnóti Miklós Színház, a Rózsavölgyi Szalon Arts&Café, az RS9 Színház, a Stúdió K Színház, a Szkéné Színház, a Trafó, a TRIP, a Turay Ida Színház, az Újszínház, a Vidám Színpad és a Vígszínház.