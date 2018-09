Kultúra

Orosz zongorista győzött a bukaresti George Enescu klasszikus zenei versenyen

A 27 éves Darja Parhomenko győzött a bukaresti George Enescu klasszikus zenei nemzetközi verseny zongora kategóriájában, a fiatal orosz zongoraművész szoros küzdelmet vívott a második helyezett lett Daumants Liepinssel.

A szervezők hétfői közleménye szerint a vasárnap este zajlott döntőn a zsűri egyformán pontozta a versenyzőket, végül Philippe Entremont, a zsűri elnöke döntötte el, hogy az orosz zongorista kapja a 15 ezer euró értékű első díjat. Az 1991-ben született Parhomenko jelenleg Hamburgban és az olaszországi Fiesoléban tanul, főleg a balti államok zenekaraival koncertezett eddig, de a Rostocki Filharmóniával is fellépett.



Liepins másodikként 10 ezer eurót kapott, a harmadik helyen végzett a szintén orosz Alekszandr Panfilov, aki 5 ezer euróban részesült.



A zongoraverseny döntője alatt bejelentették a zeneszerzés kategória győzteseit is. Szimfonikus zene kategóriában a 10 ezer euró értékű fődíjat Alexandru-Stefan Murariu nyerte Romániából egy klarinét versenymű megkomponálásáért. A kamarazene kategóriában a dél-koreai Dzsung Hun Nam zeneszerzőt díjazta a zsűri 7 ezer euróval egy vonósnégyes műért.



Az Enescu-versenyen a múlt héten hegedű és cselló kategóriában is megmérettetés zajlott. Hegedűnél a Pierre Amoyal által vezetett zsűri nem osztott első díjat. Második lett a 18 éves olasz Vikram Sedona, harmadik a szintén olasz, 17 éves Giuseppe Gibboni.



A cselló kategóriában a verseny magas színvonala miatt a zsűri rendkívüli módon négy versenyzőt válogatott be a döntőbe, végül a 23 éves észt Marcel Johannes Kits lett az első, második helyen végzett a kínai Jipaj Csen, harmadik lett a francia Stanislas Kim, negyedik helyezést ért el a japán Micui Sizuka.



A szeptember 1. és 23. között lezajlott George Enescu Versenyen 39 országból 270 fiatal művész vett részt, akiket mintegy 400 jelentkező közül választottak ki.



A 60 évvel ezelőtt alapított verseny kiegészíti az 1881 és 1955 között élt román zeneszerző nevét viselő George Enescu Fesztivált, amely minden második évben a világ legfontosabb zenészeit és zenekarait vonultatja fel. 2014 óta felváltva tartják a versenyt és a fesztivált, így egyik évben a versenyt, a következőben a fesztivált rendezik meg.