Deák Bill '70 novemberben az Arénában vendégekkel

Hetvenedik születésnapját, öt évtizedes pályáját ünnepli Deák Bill Gyula november 9-én a Papp László Budapest Sportarénában. Vendégként színpadra lép Hobo (Földes László), valamint Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca a Kartelből.

"Nem érzem magam 70 évesnek. Sokat játszom, koncertezem, fiatal, nagyszerű zenészekből áll az engem kísérő Deák Bill Blues Band. Hobóval tavaly 30 ezer ember előtt léptünk fel a Tabánban, Ganxsta Zolee régi jó barátom" - mondta Deák Bill Gyula az MTI kérdésére a szerdai budapesti sajtótájékoztatón.



Mint az énekes kifejtette, az Aréna-koncerten fog énekelni régi Hobo Blues Band (HBB)-számokat, válogat szólólemezeiről és az István, a király című rockoperából is előad két dalt. Elhangzik mások mellett a Rossz vér, a Kőbánya blues, A felszarvazottak balladája, és megelevenedik Torda, a táltos alakja az István, a királyból. A Kőbánya bluest Deák Bill és Ganxsta Zolee együtt fogja előadni.



"Hatalmas HBB-rajongó voltam, 2001-ben megcsináltuk a Kőbánya blues rapverzióját, ami felkerült a Pokoli lecke című Kartel-lemezre. Azon a felvételen Ferenczi Gyuri, Póka Egon és Tátrai Tibusz is játszott" - idézte fel Ganxsta Zolee, aki Big Daddy Lacával két Kartel-számot is elő fog adni az Arénában.



Az MTI érdeklődésére Deák Bill Gyula szólt arról, hogy a tervek között szerepel és jövőre minden bizonnyal megjelenik új stúdiólemeze, aminek ideje van, hiszen a legutóbbi, a Királyi mesék 2009-ben jött ki. "A mostani Aréna-koncertet is rögzítjük és valószínűleg CD-n és DVD-n is ki fogjuk adni".



A novemberi esten, amelyet a Danubius Music rendez, színpadra lép Igor, a háromlábú kutya is. A énekes zenekarában Nagy Dénes gitáron, Takács József basszusgitáron, Horváth Zsolt billentyűs hangszereken játszik, Szabó Csaba pedig dobol.



Deák Bill Gyula a hatvanas években a Sztár zenekarral kezdett énekelni, aztán játszott a Lloydban, a Wanderersben, a Napsugárban, vendégként a P. Mobilban, a Miniben, 1979 és 1985 között pedig a Hobo Blues Band tagja volt. 1985-ben rövid ideig a Bill és Box zenekar tagja volt, majd 1987-ben alapította meg saját formációját, a Deák Bill Blues Bandet. Szerepelt több rockoperában, köztük az István a királyban, valamint az Attila, Isten kardjában.



Első szóló stúdióalbuma, a Rossz vér 1984-ben jelent meg, a legutóbbi, A Király meséi 2009-ben. 2011-ben koncert DVD-t adott ki 40 év blues címmel.