Több mint száz alkotó várja a közönséget az idei Ékszerek éjszakáján

Idén több mint száz alkotó várja 42 budapesti és egy pécsi helyszínen az Ékszerek Éjszakája közönségét péntek kora délutántól egészen éjfélig, de a sorozathoz egész hétvégén át számos kiállítás és előadás is kapcsolódik. 2018.09.19 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén először csatlakoznak külföldi kortárs alkotók a programokhoz - írja a szervezők keddi közleménye. A rendezvényhez kapcsolódva ugyanis magyar és külföldi alkotók számára Szimbiózis címmel hirdettek meg nemzetközi pályázatot, amelyre 88 pályamunka érkezett, a fele külföldről. A neves szakemberekből álló zsűri 38 munkát választott ki, amelyeket a közönség a sorozat főbb programjainak helyet adó Kortárs Építészeti Központban (KÉK) szeptember 20. és 23. között tekinthet meg. A magyar alkotók mellett román, német, szlovák, amerika, spanyol, litván, britt, finn, osztrák, kínai, észt, argentín, török, és taiwani alkotók munkáit láthatja a közönség.



A szokásos kiállítások és műhelybemutatók mellett idén az elismert, svájci születésű és Londonban élő alkotó, kurátor Hans Stofer kétnapos workshopot is tart, amelynek 12 résztvevője bekötött szemmel alkothat majd.



Az idei év vendégkiállítása a K.A.S. Galériában kap helyet, ahol a németországi Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle professzora Hans Stofer és művészeti asszisztense, Melanie Isverding a hallgatókkal együtt mutatják be munkáikat, szombat este pedig egy Dob utcai bérház belső udvarában, a Hidegszoba Stúdiójában Gisbert Stach késdobáló ékszer performanszát tekinthetik meg az érdeklődők.



A Moholy Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) egy szakmai nap keretében a szimbiózis témájában tart előadást Melanie Isverding, Hans Stofer és Péter Vladimir, akikkel az előadás végén a hallgatóság is beszélgethet.



Az esemény célja a magyar kortárs ékszertervezés szélesebb körben való megismertetése, valamint a pályakezdő és gyakorlott alkotói közeg inspirálása, összefogása.