Londoni hétévesek osztályfotóiból rendez kiállítást az Oscar-díjas Steve McQueen

Szeptemberben több mint 115 ezer hétéves kezdte az iskolát Londonban. Steve McQueen arra gondolt, hogy osztályképeikből rendez tárlatot. A különleges projekttel a 12 év rabszolgaság 48 éves rendezője, aki maga is Londonban nőtt fel, a brit főváros sokszínűségét akarja ábrázolni.



McQueen a BBC Newsnak kifejtette, hogy nézete szerint amikor az ember iskolás lesz, a dolgok elkezdenek megváltozni, felfigyel a nemekre, a fajokra, az osztályokra, s mikor ezek tudatosulnak benne, az az egész gondolkodását örökre meg tudja változtatni.



A rendező arra is kitért, hogy azért választotta a klasszikus iskolai osztályfényképet kifejezési eszközéül, mert az iskolai fotó "nagyon formális": a gyerekek állnak vagy keresztbetett lábbal ülnek, s mellettük van a tanáruk. "Szerettem ezt a típusú fotót, ami az osztályra, az iskolára és a társadalomra is reflektál. Üzenet, ami annyira helyi, de amikor összekerül a többi fotóval, globálissá válhat" - fűzte hozzá.



"Mérföldkő ez az életkor a gyerek fejlődésében és identitástudatuk kialakulásában, ekkor figyelnek fel jobban a közvetlen családjukon túli világra" - magyarázta Maria Balshaw, a Tate igazgatója.



A fotók az izgatottság, a szorongás és a remény pillanatait örökítik meg a hagyományos klasszikus osztályfotón keresztül. Egyetlen év rengeteg osztályképét összegyűjtve a tárlat bemutatja a város sokszínűségét és a következő generációt, amely London jövőjét alakítja majd - mutatott rá az igazgatónő.



A Tate Britain Duveen Galériája 2019 novembere és 2020 májusa között mutatja be a kiállítást.