Programajánló

Nyílt Nappal indítja évadát a Nemzeti Színház

Szeptember 22-én, szombaton megnyitja kapuit az érdeklődők előtt a Nemzeti Színház; a teátrum két következő bemutatójának, a Viktor Rizsakov rendezte Álomgyár (Dreamworks) és a Vidnyánszky Attila által színpadra állított Az ember tragédiája próbájára is beülhetnek a nézők. 2018.09.19 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szombaton 13 és 22 óra között megvalósuló nyílt napon 30 százalékos kedvezménnyel lehet jegyet vásárolni a Nemzeti Színház előadásaira - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, az érdeklődők végignézhetik a színház előadásainak plakátjaihoz készülő fotózást, amely során Bánsági Ildikó, Söptei Andrea, Barta Ágnes, Blaskó Péter, Földes László Hobo, Bakos-Kiss Gábor, Rátóti Zoltán és Szarvas József áll majd a fényképezőgép előtt.



Az érdeklődők találkozhatnak Az ember tragédiájában Lucifert játszó színészekkel, emellett a gyerekeket is számtalan izgalmas színházi játék várja. A Nemzeti Színházban ezen a napon, 14 órakor leplezik le Németh Antal, a legendás színidirektor szobrát, Matl Péter alkotását.



Németh Antal munkásságát interaktív tárlaton mutatja be a színház. A kulisszajárás során a színház rejtett, izgalmas zugaiba is bepillanthatnak a nézők.



Délután öt órától a 90. éve született Sinkovits Imre életét és alakításait idézik meg a Nemzeti Színház színészei a Kaszás Attila Teremben.



Este hét órától koncert zárja a programot: az erre az alkalomra megalakult formáció, a "Hétre ma várom a Nemzeti Band" az 1960-as, 1970-es évek slágereiből válogat. Pop, rock, sanzon, dzsessz szerepel a műsoron, a közreműködők között van Szűcs Nelli, Pál Lajos, Tóth Auguszta, Söptei Andrea, Szabó Sebestyén László, Fehér Tibor, Bordás Roland, Trill Zsolt és Mátyássy Bence.



A programokon való részvétel ingyenes. A teljes program a nemzetiszinhaz.hu oldalon és a teátrum Facebook-oldalán olvasható.