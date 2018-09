Kult

Paul McCartney 36 év után újra a slágerlisták élén

Harminchat év után vezeti ismét az amerikai albumlistát Paul McCartney. A 76 éves brit ex-Beatle új lemezével, az Egypt Stationnel állt a Billboard 200 élére, ez legutóbb 1982-ben fordult elő Tug of War című korongjával. 2018.09.18 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Amerikában szeptember 7-én az MPL/Capitol Records gondozásában megjelent Egypt Station Paul McCartney 25. szóló- vagy a Wingsszel közösen készített lemeze, amely öt évvel követte a 2013-as New című anyagot. Az Egypt Station az első héten a várakozásokat jóval felülmúló 153 ezer egységnyi eladást produkált az első héten - olvasható a www.billboard.com-on.



Az Egypt Station Macca nyolcadik listavezető lemeze az Egyesült Államokban; már legelső szólólemezével, a Beatles feloszlásával gyakorlatilag egy időben, 1970-ben megjelent McCartney című koronggal sikerült az élre törnie. Hasonló magasságokba jutott később a Red Rose Speedway (1973), a Band on the Run (1973), a Venus and Mars (1974), a Wings at the Speed of Sound (1976), a Wings Over America (1976) és a Tug of War (1982) is. Utóbbi három héten keresztül vezette a Billboard 200-at.



Az azóta, az Egypt Stationig eltelt 36 év a leghosszabb szünet, amely bármely élő előadó esetében két listavezető lemez között eltelt. Hasonlóan elképesztő adatot mondhat még magáénak Barbra Streisand, akinek első (1964) és eddig utolsó (2016) listavezető albuma között telt el több mint 51 év.



McCartney esetében ugyanakkor 19 listavezető Beatles-lemezt is számolni kellene - ez abszolút rekord Amerikában.