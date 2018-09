Programajánló

Ősszel is aktív a Néprajzi Múzeum

Noha a költözése miatt a Néprajzi Múzeum egy időre bezárta kapuit, az intézmény külföldre utazó tárlattal, folytatódó együttműködésekkel, könyvbemutató-sorozattal és muzeológusi továbbképzéssel is készül a következő hónapokban.

A Néprajzi Múzeum munkatársai egy időben dolgoznak a műtárgyak költöztetésén, az új állandó kiállítás megtervezésén és tudományos projekteken is - közölte az MTI-vel a Néprajzi Múzeum.



Tájékoztatásuk szerint szerdán nyílt a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban az "Erdélyen innen - Alföldön túl. A Fekete-Körös vidéki magyarság a századfordulón" című kiállítás; a Györffy István 1911-es kutatását bemutató tárlat most először mutatkozik be a határon túl.



A Néprajzi Múzeum szerepet vállal a Cselekvő közösségek programban is. Az intézmény egyedi eszközeivel folyamatos szakmai-módszertani támogatás biztosít Taliándörögd civil szervezetei számára a helyi közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához. A Korlenyomat - Taliándörögd kincsei című mintaprojekt folytatásaként, a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében óvodás és iskolás korú gyermekek számára tartanak múzeumpedagógiai programokat a múzeum szakemberei, akik a helyi kutatás tematikájához kapcsolódva a család fogalmával, különféle korok és kultúrák családmodelljeivel ismertetik meg a gyerekeket.



A Néprajzi Múzeum és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum együttműködésében október 10. és 12. között rendezik meg az országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciáját, melynek témája a terepkutatás lesz.



Az őszi eseményekkel párhuzamosan folyamatosan zajlik az Ötvenhatosok terén már épülő új Néprajzi Múzeumba szánt, friss állandó kiállítás, illetve a kerámiatér előkészítése és koncepcionálása. Az új múzeumépület egyik leglátványosabb belső attrakciója lesz a lépcsőház hatalmas terében ingyenesen látogatható, 2-3 ezer tárgyat bemutató kerámiagyűjtemény. E kerámiatér megalkotásához a szakemberek jelenleg a 35 ezer darabos kollekciót szelektálják úgy, hogy a témákon keresztül megismerhető legyen a múzeumi munka és a gyűjtemény strukturáltsága - közölte a Néprajzi Múzeum.