Megkezdődött a 11. Nemzeti Vágta

A Nemzeti Vágta megnyitója a Hősök terén (Fotók: MTI/Kovács Tamás)

Ünnepélyes megnyitóval, hagyományőrző lovas díszegységek, lovas íjászok felvonulásával, a Hősök emlékkövének megkoszorúzásával és a versenyben részt vevő 72 magyarországi és határon túli település lovasainak ünnepélyes fogadalomtételével megkezdődött szombaton a 11. Nemzet Vágta Budapesten, a Hősök tere körül kialakított különleges pályán.



"A Nemzeti Vágta a lovaglás, a lószeretet, a lovas hagyományőrzés örömét szeretné megosztani mindenkivel, és erre az örömre hívja társul azokat, akik saját szűkebb környezetükben el mernek indulni új, járatlan utakon" - mondta el üdvözlő beszédében Székely Tibor, a vágta főkapitánya.



"A versenyzők és a hagyományőrző lovasok saját erőforrásaikat és szabadidejüket használják fel arra, hogy dicső lovas elődeink nyomán a 21. században is hirdessék azokat az értékeket, melyeket a magyar lovas katonák az elmúlt évszázadok során felmutattak az egész világon" - tette hozzá.



A Nemzeti Vágta minden évben kiválaszt egy szellemi vezéralakot: idén Görgei Artúrnak, az 1848-49-es szabadságharc legfőbb vezérlő tábornokának és hadügyminiszternek állít emléket - emelte ki Székely Tibor.

Csapatvágta a Nemzeti Vágta megnyitóján a Hősök terén

Az ünnepi beszédet követően a Magyar Hősök Emlékkövénél az emlékezés koszorúit helyezte el a Magyar Lovas Szövetség képviseletében Lázár Vilmos és Mondok József. Ezután a 72 település versenyzője megtette ünnepélyes fogadalmát.



A megnyitón felvonultak különböző hagyományőrző csoportok, a Kassai Lajos Lovasíjász Iskola tagjai és a Győri Ördöglovasok is, akik a kétnapos vágta során külön bemutatón is szórakoztatják a közönséget.



A délutáni órákban megkezdődnek a versenysorozat előfutamai.



A Millenniumi emlékmű körül kialakított speciális pályán a verseny a kishuszár vágta és a 72 versenyző település előfutamaival veszi kezdetét. A délután folyamán rendezik meg a fogatvágta és a kocsitoló verseny előfutamát is. Este a versenypályán a különleges hortobágyi méneshajtást követheti figyelemmel a közönség.



A Hősök terén kialakított versenypálya mellett idén a Fölszállott a páva versenyzői egy élő lovas tájházat mutatnak be, ahol a korabeli falusi élet ünnepi hangulatát idézik fel a műsor döntősei.



A korábbi évek hagyományainak megfelelően a forgalom elől lezárt Andrássy út ad helyet az egyes településeket bemutató vásári forgatagnak, a Vágta Korzónak.



A Nemzeti Vágta előfutamait szombaton élőben közvetíti a mediaklikk.hu/vagta honlap, az M4 Sport csatorna pedig szombat este összefoglalót ad a versenyről. A döntőt vasárnap délután a Duna Televízió közvetíti. A részletes program a megtekinthető itt.