Programajánló

NKA 25 - Koncertet ad a Liszt Ferenc Kamarazenekar

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 25. születésnapja alkalmából ad koncertet a Liszt Ferenc Kamarazenekar szeptember 25-én a Pesti Vigadóban. 2018.09.16 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Nemzeti Kulturális Alap 2018-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A szeptember 23. és október 17. között 25 év, 25 nap, 25 esemény címmel zajló ünnepi fesztiválon az NKA valamennyi kollégiuma önálló programmal ünnepel, amelyek Budapest mellett az ország különböző kis- és nagyvárosaiban valósulnak meg, de több eseménynek is határon túli település ad otthont. A családok évéhez is kapcsolódó programsorozat célja, hogy minél szélesebb körben bemutassa az NKA tevékenységét és eredményeit, valamint a kulturális élet azon területeit, ahol az Alap működésének köszönhetően maradandó értékek, alkotások, művek születhettek és születnek ma is.



Az esten elhangzik Balogh Máté Melodiemusik a szerző vezényletével, Liszt Ferenc Malédiction Balog József zongoraművész előadásában, valamint Orbán György Búcsú Rasumoffsky gróftól és Bartók Béla Divertimento című műve. A Bartók Béla halála évfordulójának előestéjén előadott Divertimento világszerte a védjegyévé vált az 55 éves Liszt Ferenc Kamarazenekarnak - közölte az együttes az MTI-vel.



Az 1963-ban a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola végzős növendékeiből alakult Liszt Ferenc Kamarazenekar több mint fél évszázada állandó szereplője a klasszikus zenei élet nemzetközi elitjének. Sándor Frigyes, majd Rolla János vezetésével több mint ötven országba jutottak el, többek között felléptek a new york-i Carnegie Hallban, a tokiói Suntory Hallban, a sydney-i Operaházban, a buenos aires-i Teatro Colónban, valamint a párizsi Théatre de la Ville-ben. A 2016 óta Tfirst Péter által vezetett együttes a közelmúltban olyan kiváló szólistákkal lépett színpadra, mint Martha Argerich, Mischa Maisky, Emmanuel Pahud, Vagyim Gluzman, Fazil Say, Ning Feng és még sokan mások.



Az NKA25 fesztivál további programjai az nka.hu oldalon, valamint a facebook.com/nemzetikulturalisalap oldalon olvashatók.