Kétnapos mesefesztivál lesz Veszprémben

Mesefesztivált szerveznek Veszprémben a jövő hétvégén. A kétnapos rendezvényen egyebek mellett babaszínházi előadás és gyermekkoncert is várja az érdeklődőket - tájékoztatta az MTI-t a fesztivált szervező Kabóca Bábszínház igazgatója.



Szőke Kavinszki András elmondta, hogy jövő héten szombaton és vasárnap tartják a XV. Mesefesztivált, amelyre a néhány hónapos csecsemőket is várják, de az óvodás, kisiskolás korosztály képviselői valamint a szülők is találnak majd kedvükre való előadást.



Hozzátette: a mesefesztivál küldetése évtizedek óta, hogy a bábszínház saját előadásával és vendégprodukciók bemutatásával népszerűsítse a bábművészetet a családok minden tagját megszólítva.



Az igazgató elmondta, hogy a Cókmók, avagy a morgolódó szekrénymanó című előadást láthatják a nézők a szatmárnémeti Brighella Bábtagozat előadásában, Szívós Károly rendezésében szombaton délelőtt. Az éjszaka vándorló, morgolódó, köhécselő vándormanóról szól a gyermeki fantázia szárnyalását segítő történet - fűzte hozzá.



Weöres Sándor születésének 105 évfordulójára emlékezve ad koncertet Rozs Tamás Holdbéli csónakos címmel ugyancsak szombaton délelőtt. A nagyváradi Szigligeti Színház társulata babaszínházi produkcióval érkezik a fesztiválra. A Kezeslábas című produkcióban fontos szerepet kap a látvány, az egyszerű, de látványos díszlet, a színek és a fények. A nézőtér párnákkal, óriási kockákkal, pelenkázó asztallal várja a kicsiket és kísérőiket - mondta az igazgató. A darab rendezője Bartal Kiss Rita.



A fesztivál másnapján a Mamlasz királyság krónikája című előadást láthatja a közönség Schneider Jankó rendezésében. A hagyományos, paravános kesztyűs bábjáték a felnőtt közönséget gyermekkori előadásokra emlékeztethet, bár már a mai kor modern bábjai szerepelnek majd - fűzte hozzá Szőke Kavinszki András.



Az igazgató elmondta azt is, hogy szombaton délelőtt kedvezményes jegy váltható, amely valamennyi aznapi előadásra érvényes.



A fesztivál produkciói a Hangvilla rendezvényközpontban láthatók majd.