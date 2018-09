Programajánló

CAFe Budapest - A könnyűzene és a jazz nemzetközi csillagai a fesztiválon

A kortárs könnyűzenei- és jazzszcéna vezető előadói, mások mellett Ólafur Arnalds, Guillaume Perret, Masego, a Flat Earth Society és Dean Brown koncertjeit hallhatja október 5. és 21. között a 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közönsége. 2018.09.15 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A CAFe Budapestre idén is több ikonikus alkotó hozza el legfrissebb munkáit: az izlandi "zenei zseni", Ólafur Arnalds például augusztusban megjelent, re:member című vadonatúj lemezével érkezik a Müpába - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



A fesztivál könnyűzenei helyszíneihez frissen csatlakozó Instant erősen nyit: fellép például a filmzeneszerzőként is aktív belga jazz-zenész, Nathan Daems és basszusgitáros-zeneszerző honfitársa, Filip Vandebril együttműködéséből született Black Flower, a Mongooz And The Magnet, a több hangszeren játszó szenegáli előadóművész-komponista, Ibaaku, és az Instantban hallható a Swing a la Django, Horányi Juli és Fodor Máriusz is.



Az A38 hajóra érkezik a The Walking Dead vagy a The Revenant zenéjét is jegyző amerikai zongorista, Chad Lawson. Ugyanitt a balti fesztiválfókuszhoz illeszkedő Girls in Pearls is különleges estét ígér, majd az észt duót követően a német Lilly Among Clouds csap a húrok közé, az estet a Hegyi Dóra (Ohnody) közreműködésével színpadra álló mius produkciója zárja. Az A38 kiállítótermében zenél Shai Maestro és triója, melynek különleges zenei világában a tradicionális jazz találkozik a kortárs zeneszerzés és improvizáció formabontó elemeivel.



A szervezők tájékoztatása szerint az Akvárium Klubban lép fel az amerikai-jamaikai Masego, akinek karakterét sokan Pharrell Williams, Michael Jackson és Jamie Foxx fúziójának látják. Szintén az Akvárium ad otthont a 3. Budapest Ritmo világzenei fesztiválnak is, ahol a csak itt hallható produkciók mellett szakmai programok és showcase várja a műfaj rajongóit.



A francia szaxofonos és zeneszerző, Guillaume Perret igazi felfedező, hangkutató, aki a legkülönfélébb elektronikai eszközökkel - pedálokkal, effektekkel - felszerelkezve lép át mindenféle műfaji konvenciót: a budapesti közönség a TRIP hajón csatlakozhat hozzá ezen a különös zenei utazáson.



Szőke Gábor Miklós, a köztéri állatszobrairól ismert képzőművész csepeli stúdiója is megnyitja kapuit a Dante XXI. háromnapos programsorozat keretében, és számos egyéb program mellett olyan zenei formációkat lát vendégül, mint a DJ Bootsie Quartet, a Volkova Sisters, a Vágtázó Halottkémek és az Atreyu's Horse.



A szervezők a jazzrajongóknak is emlékezetes pillanatokat ígérnek. Az Egyesült Államokban élő gitáros, Dean Brown zenei stílusát a fúziós kifejezés jellemző legjobban, hiszen játékában egyaránt fellelhetőek a rock, a latin és a funk stílusjegyei. Brown most öttagú formációjával turnézik világszerte, és velük érkezik Budapestre is, rögtön duplázva egyet a Budapest Jazz Club színpadán.



A kubai jazz-zongorista Marialy Pacheco temperamentumos játékát a kubai folk- és jazztradíciók alakítják; a Montreux-i Jazzfesztivál zongoraversenyének első női győztese október 19-én a Budapest Music Center közönségét készül elvarázsolni.

A Pesti Vigadóban az autentikus magyar népzene és a fúziós, kísérletező jazz ad egymásnak randevút Sebestyén Márta, Káel Norbert és a Jazzical Trio közös koncertjén.



Szinte nincs olyan zenei stílus, amelyből a 20 éve alapított Flat Earth Society ne merítene, legyen szó punkról, klasszikus modernről vagy experimentális avantgárdról. A felállásában big bandet idéző belga együttest az európai jazz egyik legprominensebb képviselőjeként tartják számon.



A hazai jazzélet egyik meghatározó együttese, a Transform Quintet 20. születésnapja alkalmából zenei anyagának legjavából válogat október 18-án a Budapest Jazz Clubban: a régi slágerek mellett korábban nem hallott dalokkal és meglepetés vendégekkel is készülnek.



A BJC Big Band a leghíresebb, eredeti big band hangszerelésű darabokat vette repertoárjára, és rendszerint Magyarországon nem vagy csak ritkán játszott műveket szólaltat meg; Maynard Ferguson-emlékestjük a fesztivál ígérete szerint igazi csemege lesz.



A magyar jazzélet meghatározó generációit és a roma népzene csillagait egyesítő East Gipsy Band hét év után új lemezzel jelentkezik, amelyet október 8-án az Uránia Nemzeti Filmszínház színpadán mutat be a CAFe Budapest keretében, de a fesztiválon fellép a Rafael Mário Trió, a Nexus LineUp és Bögöthy Ádám triója is.



A hazai zenei élet mainstream és underground legjobbjai mozgókép formájában is jelen lesznek a CAFe Budapesten: a zenei videók országos mustrájára, a 3. Magyar Klipszemlére idén rekordszámú, több mint 600 nevezés érkezett. A legjobb bandákat és videókat az Anker'tben ünnepelheti a közönség október 11-én.