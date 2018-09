Programajánló

Kastélyséták, koncertek Fejér megyében

Egyebek mellett kastélysétákkal, koncertekkel, fürdő- és strandtúrával, könyvtárlátogatásokkal várják szombaton és vasárnap az érdeklődőket a kulturális örökség napjai idei programjai Fejér megyében.

Fehérvárcsurgón a Károlyi-kastély várja a látogatókat, ahol vezetett kastélylátogatás keretében megtekinthetők a Európai Kulturális Találkozó Központ helyiségei, a Fejtő Ferenc, valamint a Vajay Szabolcs Könyvtár állománya, de az állandó kiállítások, műtárgy-gyűjtemények, szalonok és a kápolna is nyitva lesz.



A kápolnásnyéki Halász-kastélyban mindkét napon kastélytúrán vehetnek részt az érdeklődők, amelynek keretében az épület és a hajdani tulajdonosok története mellett a jelenlegi kiállítások is megismerhetők. Szombat este a kastélyparkban Puccini, Verdi, Bellini és Mascagni remekművei csendülnek fel Schnöller Szabina operaénekes tolmácsolásában, akit zongorán Polgár Judit kísér majd.



Székesfehérváron új helyszínként a Király sori Fűtőerőműbe szerveznek sétákat, amely a város kulturális fejlesztési tervei szerint hosszabb távon kulturális negyed lesz a malommal és a század eleji épületekkel együtt. Szombaton az idén megújult, 1934-ben létesített strandon is érdekes programok várják majd az érdeklődőket. Megszokott helyszín a városháza, ahol szombat este a polgármester, Cser-Palkovics András kalauzolja majd a résztvevőket az épületben. A Városház tér másik ékességét, a Hiemer-házat és annak ritkán látott helyiségeit Igari Antal megyei főépítész mutatja be vasárnap.



A szecessziós stílusú Árpád fürdőben, Blaha Lujza egykori kedvenc gyógyfürdőjében még a gépészettel telített alagsorba is leviszik a látogatókat. A Fejér Megyei Levéltárban mindkét nap óránként indulnak séták, melynek keretében megtekinthető lesz az erre az alkalomra összeállított Az iratok szépsége című kamarakiállítás. Ugyancsak látogatható lesz a Rác utcában a szerb-ortodox templom, ahol vasárnap este a Vox Mirabilis Kamarakórus Aranyban úszó gyertyafény című hangversenyét is élvezheti a közönség.



A Királykút Emlékházban szombaton Barokk zene és szabad improvizáció két zenekarra címmel ad koncertet az Ariadné Consort és az Ajtai Jazz Quartett, vasárnap pedig Demeter Zsófia történész a divat történetének érdekességeivel ismerteti meg a közönséget.



A Szent István Király Múzeum Fő utcai épületében vasárnap Apai Gabriella építész Középkori örökség a Mátyás-kori Székesfehérváron címmel tart előadást, utána városismereti séta kezdődik Magony Imrével, Mesélő szobrok Mátyás király nyomában címmel.



A táci Gorsiumban szombat délután Nádorfi Gabriella régész tart szakvezetést.