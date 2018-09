Programajánló

Lélektükrök címmel nyílt kiállítás a Budapest Art Brut Galériában

Pécsi gyermekotthonban és lakásotthonban tevékenykedő Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület művészetterápiás munkáit mutatja be az a kiállítás, amely Lélektükrök címmel kedden nyílt a Budapest Art Brut Galériában. 2018.09.13 00:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tárlaton a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécsi Gyermekotthonában élő alkotók rajzait láthatja a közönség.



Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a kiállítás keddi megnyitóján kifejtette: a hányattatott sorsú gyerekek nem kapják meg az érzelmileg egészséges környezetet, ami ahhoz kell, hogy kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődjenek, ezért szükség van olyan készségek kialakítására, amelyek ezt meg tudják teremteni.



"Számunkra az a fontos, hogy következő generációk egészséges lelkületű, személyiségű felnőttekből álljanak" - tette hozzá.



Szili Katalin szerint fontos megőrizni a 21. században a magyar népművészetet és kultúrát. "A gyerekek azokat a népművészeti motívumokat is megjelenítik munkáinkon, amelyek ezt a fajta összetartozásunkat megmutatják" - magyarázta a politikus, aki szerint a jelennek és a következő generációnak elsődleges feladata a keresztény gyökerek megóvása.



Mint mondta, ma Magyarországon a legfontosabb a biztonság megteremtése. A rajzokon a fiatalok szorongásai, szeretetük, hányattatásaik és érzelemviláguk jelenik meg. "Miközben ezek a rajzok a szemlélőkből is többféle érzelmet váltanak ki, a szemlélőnek is egyfajta terápiát jelentenek" - magyarázta.



Simon Lajos pszichiáter, egyetemi docens köszöntőjében elmondta: az 1989-ben alapított Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület gyerekek és fiatalok számára folytat képzőművészeti terápiát és tehetség gondozást. A galéria és az egyesület céljai hasonlóak: a lelki problémákból, feszültségekből eredő művészeti értékek létrehozása, valamint maga az értékteremtő képesség fejlesztése.

"A gyermekek számára a rajz olyan kommunikációs forma, amelynek segítségével biztonságosan tudják elmondani gondolataikat magukról és környezetükről" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a rajzokon keresztül azokat az érzéseiket is ki tudják fejezni, amelyeket nem képesek szavakba önteni. Rajzaik rávilágítanak a fejlődésükre, személyiségükre, kapcsolataikra, a rájuk gyakorolt kulturális és társadalmi hatásokra. A gyerekrajzokat vizsgálva szembesülhetünk traumatikus emlékeikkel, fájdalmas és örömteli élményeikkel.



A kiállítás képeit alkotó gyerekek hátrányos helyzetből indultak vagy érzelmileg és fizikailag elhanyagoló környezetből érkeztek. "A Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület vezetője Platthy István művészetterapeuta, rajztanár által kidolgozott fejlesztőprogram alkalmas arra, hogy felszabadítsa a gyerekek fantáziáját, kreatív látásmódját, amelynek kézzel fogható bizonyítékai az itt bemutatott alkotások" - mondta, kiemelve, hogy a művészetterápia hatása igazán csak a későbbiekben mutatkozik meg.



Platthy István művészetterapeuta, rajztanár elmondta: a nyers művészet (art brut) képviselői olyan alkotók, akik nem tanultak képzőművészetet, hanem a lelkük mélyéből alkotnak, hasonló módszerrel alkotnak a terápia keretében is. Elmondta azt is, hogy az egyesület művészetterápiás foglalkozásán résztvevő gyerekek a növényi formák árnyhatásaival, valamint a magyar népművészeti motívumokkal dolgoztak.