Filmajánló

Forog az Oscar-díjas Deák Kristóf új tévéfilmje

hirdetés

Szamosi Zsófiával a főszerepben forog az Oscar-díjas Deák Kristóf Foglyok című új tévéfilmje Budapesten; a húsznapos forgatás szeptember 16-án fejeződik be - közölte a film kommunikációjával foglalkozó cég hétfőn az MTI-vel.



A Foglyok az ötvenes évek elején játszódik Budapesten, ahol egy átlagos család életébe két ÁVO-s alakjában betoppan a hatalom. Innentől kezdve nemcsak a család tagjai nem hagyhatják el a lakást, de minden érkező rokon és ismerős is fogságba esik. Az igaz történetet feldolgozó film az alkotók szándéka szerint a korszak fojtogató, paranoid hangulatát groteszk humorral ötvözi majd.



A főbb szerepekben Szamosi Zsófia, Fekete Ernő, Sodró Eliza, Porogi Ádám, Molnár Levente, Lengyel Ferenc, Jászberényi Gábor, Kardos Róbert, Csőre Gábor és Vasvári Emese lesznek láthatóak.



A film operatőre Gózon Francisco (Haggyállógva Vászka, Iszka utazása), látványtervezője Valcz Gábor (Moszkva tér, Félvilág, Lajkó: Cigány az űrben), jelmeztervezője Sinkovics Judit (Testről és lélekről, Kojot). A forgatókönyvet Vörös András írta. A film vágója Csillag Mano, hangmérnöke Péterffy Máté.



A film gyártója a Filmfabriq, producerei Dreissiger László és Osváth Gábor. A film a Magyar Média Mecenatúra Fehér György-pályázatán nyert támogatást. A Foglyokat 2019-ben mutatják be a Duna televízióban.