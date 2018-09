Eredmény

Díjkiosztó gálával ért véget a Seven Hills nemzetközi filmfesztivál Pécsen

A pécsi Uránia moziban megrendezett - zenés és showelemekkel színesített - díjkiosztó gálával ért véget szombat este az első Seven Hills Intenational Filmfestival (SHIFF) a baranyai megyeszékhelyen. 2018.09.09 01:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Ragályi Elemér Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr által vezetett zsűri a nagyjátékfilm kategóriájában a szíriai Mohamed Abdul Aziz Fires című filmjét, a rövidfilmek közül az orosz Maria Sulgina Fire című alkotását találta a legjobbnak. A zsűri különdíját a lengyel Wild roses című film kapta, amelynek női szereplője, Marta Nieradkiewicz lett kategóriájának legjobbja.



A dokumentumfilmek közül a francia Elisabeth Silveiro VostokN20 elnevezésű művét választották elsőnek, a zsűri külön elismerésben részesítette Medvigy Gábor operatőrt Jeles András A rossz árnyék című filmjében nyújtott teljesítményéért.



A legjobb színésznek járó elismerést a 5th Therapy című filmben nyújtott alakításáért az ukrán Sztász Dombrovszkij vehette át, a Sulev Keedus észt filmest három alkotásáért jutalmazták a legjobb rendező díjával. Az eseményen életműdíjjal tüntették ki a Mad Max filmekből ismert ausztrál színészt, Vernon Wellst.



A zsűri tagja volt még Báron György filmkritikus, George Ovashvili grúz filmrendező, Robert Dornhelm osztrák származású hollywoodi rendező, forgatókönyvíró, Khaled Szoliman Al-Nassziri palesztin-szír költő, irodalomkritikus, tervezőgrafikus és rendező, illetve Felix Tissi svájci író, rendező, forgatókönyvíró és producer.



Az első SHIFF díszvendége a Bahreini Királyság volt. A seregszemle döntőjébe több mint 40 alkotást válogattak be, a fesztiválra 3067 alkotást neveztek 106 országból, a világ minden részéről.



Ragályi Elemér a gálán mondott köszöntőjében arról beszélt, hogy a világon mintegy 6000 filmfesztivált rendeznek. Ezek között "nagyon nehéz olyan rést találni, ami még érdekes lehet a nézők számára" - mondra. A SHIFF idei díszvendégére, Bahreinre is utalva ugyanakkor úgy vélekedett: a fesztiválnak lehetősége van arra, hogy az arab világ kultúráját is közvetítse, ami nagyon érdekes lehet a magyar nézők számára.



Jerzy Snopek Lengyelország magyarországi nagykövete az eseményen mondott magyar nyelvű beszédében bejelentette, hogy a jövőre megrendezendő SHIFF díszvendége hazája lesz. A diplomata egyúttal azt kívánta, hogy a pécsi filmfesztivál a jövőben elsősorban Közép-Európa filmművészetét közvetítse a világ többi része számára.



A SHIFF keretében Pécsen az Uránia és az Apolló moziban, illetve a Pécs Plazában található Cinema Cityben, valamint úgynevezett ingyenes "gerillamozikban" - köztük éttermekben, kocsmákban - is tartottak vetítéseket.



A fesztivál ideje alatt számos, a filmművészetet, filmszakmát bemutató és népszerűsítő közönségtalálkozót is rendeztek. A nyitógálára a pécsi Voisingers acapella együttes filmzenei műsorral készült, a kiemelt programok között jótékonysági gálaest, filmvacsora is szerepelt.