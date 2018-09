Velencei filmfesztivál

A Napszállta kapta a kritikusok díját Velencében

Nemes Jeles László Napszállta című alkotásának ítélte a legjobb film díját a nemzetközi filmkritikusok szövetsége, a FIPRESCI zsűrije a Velencei filmfesztiválon.



A Magyar Nemzeti Filmalap pénteki közlése szerint a Napszállta a versenyprogram legjobb filmjét illető díjat nyerte el. A velencei filmfesztivál, melynek versenyprogramjában 24 év után először kapott meghívást magyar alkotás, szombat este zárul a díjátadóval.



A nagy presztízsű szervezet hagyományaihoz híven a hivatalos díjátadó előestéjén díjazza a legjobbakat. A velencei FIPRESCI zsűri elnöke, Rita Di Santo (Morning Star, Tribune, Manifesto) filmkritikus, filmtörténész volt, a zsűri tagjai olasz, spanyol, német és szlovén kritikusok voltak.



Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmjében nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette. A Napszállta operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője - az azóta elhunyt - Melis László, sound designere Zányi Tamás, casting directora Zabezsinszkij Éva, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.



A Napszállta főszereplői Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár). A csaknem száz fős szereplőgárda nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben.



A Napszállta a Filmalap támogatásával a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével.



A Filmalap közleménye szerint a Napszállta világpremierje kirobbanó siker volt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában a hét elején. Az észak-amerikai premier szombaton lesz a torontói filmfesztiválon.



A filmet már a világpremier előtt mintegy 70 ország filmforgalmazója vásárolta meg világszerte. Amerikában és Ausztráliában a Sony Pictures Classics forgalmazó fogja bemutatni.

Nemes Jeles László: hatalmas megtiszteltetés ez a díj

Nagy öröm ez a díj, hatalmas megtiszteltetés számunkra, és jelzi a stáb teljesítményét. Bár a verseny többi filmjét nem láttam, úgy hallottam, erős volt a mezőny - mondta Nemes Jeles László pénteken az MTI-nek azután, hogy a velencei filmfesztiválon pénteken a rendező filmjének, a Napszálltának ítélték oda a kritikusok díját.



Az Oscar-díjas alkotó új mozijának világpremierje hétfőn volt a velencei filmfesztiválon és a vetítés nagy sikerrel zajlott.



"Úgy éreztem, hogy a nézők meglepődtek, nem szokványos élményben volt részük. Többen mondták körülöttem, hogy egyfajta rezgés volt a moziban. Talán ezt az váltotta ki, hogy a Napszállta olyan frekvenciákkal működik, amelyek nem hagyományos módon érintik meg a nézőket" - fejtette ki a rendező.



A díjat a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a FIPRESCI zsűrije ítélte az alkotásnak Velencében. A fesztivál versenyprogramjába 24 év után először kapott meghívást magyar alkotás, a díjátadó szombaton este lesz. A Napszállta olyan filmekkel versengett a díjért, mint a Coen testvérek új westernje, a The Ballad of Buster Scruggs vagy Alfonso Cuarón fekete-fehér családtörténete, a Roma és Luca Guadagnino Suspiria című munkája.



Az MTI felvetésére Nemes Jeles László megjegyezte: furcsa lenne, ha nem lennének felismerhető stílusbeli kapcsolatok a Napszállta és a Saul fia között (utóbbiért kapta az Oscar-díjat 2016-ban a legjobb idegen nyelvű film kategóriában). Hozzátette: a filmkészítő csapat összetétele is hasonló volt.



"Fontos, hogy egy filmnek legyenek saját gyökerei és organizmusa. Biztos, hogy vannak kapcsolódások, de a két film tematikailag és stratégiájában mégis különbözik" - szögezte le.



A Napszálltát a hétvégén már a Torontói Filmfesztiválon vetítik. Nemes Jeles László elmondta, hogy a kanadai mustrán nincs verseny, viszont nagyon sokat jelent számukra az észak-amerikai nézőkkel, kritikusokkal és a filmiparral való találkozás. "Itt mutatkozik be velünk a Sony Pictures Classics, amely Amerikában és Ausztráliában forgalmazni fogja a Napszálltát, ez emiatt is fontos lépés a film karrierjében".



Nemes Jeles László múlt század elején játszódó kosztümös drámájában nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette. Az operatőr Erdély Mátyás, a zeneszerző - az azóta elhunyt - Melis László, a sound designer Zányi Tamás, a casting director Zabezsinszkij Éva, a díszlettervező Rajk László, a jelmeztervezője Szakács Györgyi volt. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.

A Napszállta főszereplői Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár). A csaknem száz fős szereplőgárda nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben. Az alkotás a Filmalap támogatásával a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor és Rajna Gábor producer vezetésével.



A magyarországi közönség Nemes Jeles László filmjét először a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja szeptember 15-én, majd a Napszállta szeptember 27-től lesz látható országszerte a mozikban a Mozinet forgalmazásában.