Gyász

Burt Reynolds meghalt

Nyolcvankét éves korában meghalt Burt Reynolds amerikai filmszínész. Szívinfarktus végzett vele. Egy floridai kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét, írja a TMZ-re hivatkozva az Index.



Burt Reynolds a hetvenes évek végének legnagyobb és legtöbbet kereső mozisztárja volt. A tévés szerepei után többek között azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy ő volt az első férfi, aki meztelen fotósorozatot vállalt a Cosmopolitan magazinban 1972-ben. Az első komolyabb filmszerepe az ugyanabban az évben készült Gyilkos túrában volt, ahol Ned Beatty és Jon Voight mellett játszotta a szadista vidékiek által terrorizált nagyvárosi férfit. Woody Allen is megtalálta a Minden, amit tudni akartál a szexről című vígjátékához.



Burton Leon Reynolds Jr. néven született, és focistaként képzelte el a jövőjét, amíg egy autóbaleset, és az az által okozott térdsérülés keresztül nem húzta a számításait. Floridából New Yorkba költözött, ahol színészkedni kezdett, szerepelt a Broadway-en, és megfordult a korszak tévésorozataiban is.



1974-ben a magyarul Hajrá, fegyencváros!, angolul The Longest Yard című börtönfocis film hozta meg neki a kisebb, az 1977-es Smokey és a bandita pedig az abszolút sztárságot. A focihoz visszatért a Majdnem futball (Semi-Tough) című filmjében is. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején megkerülhetetlen volt az amerikai nézőbarát filmek között, folyamatosan dolgozott, volt egy olyan év, amikor egyszerre négy filmje is ment a mozikban. A nyolcvanas években aztán elkezdett rosszabb döntéseket hozni, a népszerűsége még egy ideig nem csökkent, lásd Ágyúgolyó futam 1-2. A kilencvenes években az eredeti sztárgázsijának tizedéért játszott Demi Moore mellett a Sztriptíz című filmben.



Reynolds nem feltétlenül csak arról híres, amit eljátszott, hanem amit visszautasított: nem vállalta például Han Solo szerepét, és nemet mondott a Becéző szavak férfi főszerepére is, amiért végül Jack Nicholson Oscart kapott.



A nagy visszatéréséig az 1997-es Boogie Nightsig kellett várni, ez volt az egyetlen szerepe, amiért Oscar-díjra jelölték, és az a szerep, amit a leghangosabban utált a haláláig, híresen rosszul jött ki Paul Thomas Andersonnal. A díjat végül nem kapta meg, de a karrierje kapott egy lökést, és ezekkel újabb szerepeket is, szerepelt a Hajrá, fegyencváros! magyarul Csontbrigádra keresztelt remake-jében, és a Hazárd megye lordjai filmváltozatában is, ahogy a modern televíziózás is megtalálta. Egyik utolsó filmje lesz Tarantino drámája, a Volt egyszer egy Hollywood, ami pont abban a korszakban játszódik, ami Reynoldsot a legnagyobbá tette.