Programajánló

Már több mint százezren látták a Nemzeti Galéria Frida Kahlo-kiállítását

A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat ezzel már most az év legsikeresebb kiállítása Magyarországon. 2018.09.06 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az első két hónapban már több mint százezren látták a Magyar Nemzeti Galéria Frida Kahlo-kiállítását - közölte az intézmény az MTI-vel csütörtökön.



A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat ezzel már most az év legsikeresebb kiállítása Magyarországon. A kiállítás még két hónapig, november 4-ig várja a látogatókat, akik a nagy érdeklődésre való tekintettel a szokásos nyitva tartáson felül a hétfői napokon is megtekinthetik a tárlatot - olvasható a közleményben.



Mint írják, Frida Kahlo a 20. század talán legmeghatározóbb női művésze, aki csak sok évvel halála után vált világhírűvé, ám népszerűsége azóta is töretlen. Művészetének magyarországi bemutatásával régi adósságot törleszt a múzeum.



A festőnő születésének 111. évfordulóján megnyílt kiállításon összesen 35 alkotás, közte 26 festmény és 9 rajz látható. A tárlaton a művész védjegyévé vált önarcképei mellett szerepelnek olyan jelentős művek is, mint az egyik legelső vászonfestménye, valamint életrajzi ihletésű képek, portrék és szimbolikus tartalommal telített alkotások is - áll a közleményben.