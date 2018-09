Programajánló

Like A Rolling Stone - 50 év legnagyobb slágerei a MOMKultban

Szeptember 17-én a MOM Kulturális Központban (MOMKult) Like A Rolling Stone címmel az elmúlt fél évszázad legnagyobb beat, rock and roll, funky, rhythm & blues és West Coast slágerei szólalnak meg Chris Mattheisen és a Bonus Track Band, valamint számos ismert színművész előadásában. 2018.09.06 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Bonus Track Band azért alakult csaknem tíz évvel ezelőtt, 2009-ben, hogy az elmúlt évtizedek világslágereit játssza. A produkció az elmúlt időszakban a pécsi Kodály Központban és az Ördögkatlan Fesztiválon is nagy sikert aratott, most pedig egy év után visszatér a MOMKult színpadára a Get Closer sorozatában.



"A Like A Rolling Stone Bob Dylan ikonikus dala volt 1965-ben, a koncertek egy kicsit a dalokon keresztül mutatják be a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes éveket. A közönség, amelyben az 50-60 éves korosztály mellett ott vannak a mai tinik is, együtt énekel a zenekarral" - mondta Kleb Attila, a Get Closer koncertek művészeti vezetője az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.



A Bonus Track Band mások mellett Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix, a Beatles és Chris Isaak slágereit adja elő.



"Régóta játsszuk ezeket a dalokat, amelyek talán a legnagyobb visszhangot váltották ki annak idején. Szinte mindenkinek fűződik valamilyen emléke egy-egy régi dalhoz, ami a repertoárunkban szerepel" - tette hozzá Chris Mattheisen amerikai-magyar üzletember, a csapat egyik frontembere.



A csapatban két profi zenész, Giret Gábor (gitár; Jamie & Robi Band, Kowalsky meg a Vega, R-GO) és Kottler Ákos (dob; Jamie Winchester, Balkan Fanatik, B the First) mellett a hobbizenész Fényes Gábor (basszusgitár) és Hudák Imre (gitár) játszik, kiegészülve a hazai nagyvállalatok topmenedzsereként ismertté vált Suga Jánossal (ének) és Chris Mattheisennel (gitár, ének).



Az éneklő színészcsapatban szeptember 17-én a MOMKultban ott lesz Gryllus Dorka, Simon Kornél, Zséda, Jordán Adél, Trokán Nóra és Törőcsik Franciska.