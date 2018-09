Programajánló

A felújított Macskafogó is látható a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

Az európai filmarchívumok magyar és magyar vonatkozású klasszikusait, köztük Ternovszky Béla Macskafogóját, Szabó István Mephistóját és más felújított alkotásokat is vetítenek a 2. Budapesti Klasszikus Film Maratonon keddtől vasárnapig. A nemzetközi fesztiválnak idén az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi és a Francia Intézet ad otthont, de lesznek vetítések a Szent István téren is.



Ternovszky Béla klasszikus animációs filmjét az idei Budapesti Klasszikus Film Maratonra újították fel; a rekonstruálási folyamat képkockáról képkockára zajlott, és több mint három hónapig tartott - mondta a rendező az M5 csatorna Kulturális Híradójában hétfőn.



A fesztiválon tizenhat olyan filmet is bemutatnak, amelyeket idén restauráltak a Magyar Nemzeti Filmarchívum és a Magyar Filmlabor szakemberei a Magyar Nemzeti Filmalap 2017-ben indult nemzeti digitalizálási és filmfelújítási programja keretében.



A Klasszikus Film Maratonon látható lesz az egyik legkorábbi magyar film, a csaknem száz éve készült Aranyember is. Az alkotás nitro alapanyagú negatívra készült, így a digitalizálásra különös figyelmet kellett fordítani: a munkálatok fél évig tartottak, és több mint ötven ember dolgozott a film felújításán.



A fesztivált az első Oscar-díjas magyar nagyjátékfilm, Szabó István Mephistójának most digitálisan felújított változata nyitja. Erre az alkalomra Magyarországra látogat a főszerepet alakító Klaus Maria Brandauer is.



A gálavetítések sora vasárnap este a Sose halunk meg! című film felújított kópiájának vetítésével zárul, amelyen az alkotók is részt vesznek, köztük a játékfilm és egyben az M5 operatőre, Halász Gábor.