Kult

A Sony megvette Nemes-Jeles új filmjét

Megvásárolta Nemes-Jeles László Napszállta című filmjét a Sony Pictures Classic - írja a Variety. A filmet emellett Észak-Amerikában, valamint Ausztráliában is forgalmazni fogják.



A Napszállta a Velencei Filmfesztiválon debütál, Nemes-Jeles pedig azért keltette fel a stúdiók érdeklődését, mert a Saul fia Cannes-ban nagydíjat nyert, majd a legjobb idegen nyelvű filmként Oscart, később BAFTA-t is kapott, ami felhelyezte Nemes-Jelest a filmtérképre - írja a 24.hu.



A filmet, mely egy 20 éves lány történetét meséli el az első világháború előtti Budapesten, számos más országban is forgalmazni fogják.