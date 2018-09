Programajánló

A Gyermekmentőknek gyűjt a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara

Veszélybe került gyermekek életmentéséhez fontos kézi, mobil laborkészülék vásárlásához nyújt segítséget a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara, amely a Zeneakadémián ad jótékonysági koncertet október 29-én a Magyar Gyermekmentő Alapítvány javára. 2018.09.02 09:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A koncerten Liszt-, Strauss- és Saint-Saëns-darabokat hallhat majd a közönség - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében, amely szerint Dubóczky Gergely karmester felkérésére csatlakozott a Medikus Zenekar koncertjéhez Pasztircsák Polina szopránénekes és Fassang László orgonaművész is.



A Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara tíz évvel ezelőtt alakult, művészeti vezetője és karmestere 2009 óta Dubóczky Gergely. Tagjai elsősorban orvostanhallgatók. A javarészt szimfonikus felállásban működő együttes az egyetemi rendezvények rendszeres résztvevője, de sikerrel szerepeltek már többek között Bayreuthban, Svájcban és a Zeneakadémián is.



A Medikus Zenekar a múlt évben adott először jótékonysági koncertet a Zeneakadémián, akkor az I. számú Gyermekgyógyászati Klinika javára ajánlották fel a jegybevételt, amelyből az intézmény betegőrző monitorokat vásárolt az intenzív terápiás osztályra.



A Magyar Gyermekmentő Alapítvány a korszerű gyermek-mentőellátás magyarországi elterjesztésén dolgozik és az Országos Mentőszolgálattal szoros együttműködésben gyermek mentőorvosi kocsikat üzemeltet az ország több pontján. A közhasznú alapítvány 2005-ben indította útjára az ország első ilyen autóját, továbbá korszerű mentési eszközöket, műszereket és eljárásokat vezetett be Magyarországon. Az elmúlt 13 évben több mint 25 ezer súlyos állapotú gyermeket részesítettek korszerű mentőellátásban, 24 ezer szakembert és laikust oktattak sürgősségi ellátásra, megelőzésre.



A jótékonysági koncert bevételéből megvásárolni tervezett hárommillió forintos eszköz használatával percek alatt lehetőség nyílik már a helyszínen bizonyos eltérések vérből való kimutatására, segíthet döntést hozni mesterséges lélegeztetés szükségességéről, vagy arról, milyen paramétereket kell beállítani a lélegeztetés során. Ezen túl a súlyos ritmuszavarokat is okozó ioneltérések is meghatározhatók vele, de alkalmas a készülék a vércukorszint meghatározására és a vérvesztés fokának megítélésére is.