A londoni filmfesztiválon is versenybe száll a Napszállta

Az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László Napszállta (Sunset) című második nagyjátékfilmje Velencét és Torontót követően a 62. Londoni Filmfesztivál versenyprogramjába is meghívást kapott. 2018.08.31 00:30 MTI

A Brit Filmintézet (BFI) által szervezett, és az év legfontosabb új alkotásait felvonultató októberi londoni filmfesztivál az Egyesült Királyság legnagyobb presztízsű filmes eseménye. Az idei versenybe mindössze tíz film kapott meghívást - olvasható a Magyar Nemzeti Filmalap közleményében.



A díjakról döntő zsűri elnöke A szoba című filmet is jegyző Lenny Abrahamson lesz. A londoni filmfesztivál 2009-ben bevezetett rangos versenyprogramjában mindeddig egyetlen magyar film szerepelt, a Saul fia 2015-ben.



Napszállta című új filmjében Nemes Jeles László nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette. A film operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője az azóta elhunyt Melis László, sound designere Zányi Tamás, casting directora Zabezsinszkij Éva, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője Szakács Györgyi.



A forgatókönyvet közösen a rendezővel Clara Royer és Matthieu Taponier írta, utóbbi egyben a film vágója is. A Napszállta a Filmalap támogatásával a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével. A film főszereplői Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár). A közel száz fős szereplőgárda nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben.



Nemes Jeles László új filmjét már a világpremier előtt közel 70 ország filmforgalmazója vásárolta meg világszerte. A Napszállta világpremierje a 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában lesz szeptember 3-án, majd a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) is vetítik szeptember 8-án. Az alkotás szeptember 27-től lesz látható a magyar mozikban a Mozinet forgalmazásában - írja a közlemény.