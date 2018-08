Szeretné biztonságban tudni a családját

Végrendeletet írt a nagybeteg Benkő László

Végrendeletet írt a nagybeteg Benkő László

Az Omega billentyűse szeretné biztonságban tudni családját, akkor is, ha ő már nem lesz.

Végrendeletet írt Benkő László, az Omega együttes tavaly nyár óta rákbetegséggel küzdő billentyűse. Benkő július óta kemoterápiás kezeléseket kap. Bár mindvégig bizakodott a gyógyulásában, két barátja, Orbán József és Székhelyi József halálával nemcsak a szeretteit, hanem a hitét is elvesztette - írja a Bors.



"Már nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék a halálra. Nagyon aggódom, mert az én napjaim is meg vannak számlálva. Ez persze nem azt jelenti, hogy feladtam a harcot, csak egyre nehezebb hinnem a gyógyulásban” – mondta a Borsnak a zenész. "Már a végrendeletemet is megírtam. Szeretném biztonságban tudni a családomat akkor is, ha már nem leszek” – tette hozzá.



Benkő László azt is elmondta, hogy a három hónappal ezelőtti CT-vizsgálat után jó híreket kapott, szerdán pedig az is kiderül, hány kezelésre van még szüksége.

