Kortárs balett és népi táncos produkciók a keszthelyi Táncpanorámán

A Nemzeti Táncszínház és a Balaton Kongresszusi Központ szervezésében rendezik meg szeptember 13. és 15. között a keszthelyi Táncpanorámát: a rendezvény keretében hat programmal várják a közönséget a Balaton fővárosában.

A színpadra állított produkciókkal a magyar táncművészet sokszínűségét szeretnék bemutatni - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A Duna Táncműhely mesés produkcióval érkezik Keszthelyre: az Álom, álom, kitalálom című előadást szeptember 13-án mutatják be Juhász Zsolt és Horváth Zsuzsa koreográfiáival a Balaton Kongresszusi Központ színháztermében.



A Simándy teremben Lakatos János koreográfus és táncpedagógus tart előadást. A Magyar Táncművészeti Egyetem tanára beszél a kreativitásról, a világsikerű előadások készítőinek módszereiről és prezentációjában választ keres arra a kérdésre is, hogy mi történik a táncos fejében az alkotás pillanatában.



Szeptember 14-én a hagyományőrző együttesek a város Fő terén rendezett táncházba várják a közönséget.



A Balaton színház esti előadásán a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lép fel. A Kiegyezés című produkcióban - melynek koreográfusa Zsuráfszky Zoltán - a népi táncok, a viseletek szépségét, a hagyományok sokszínűségét mutatják be.



A Szegedi Kortárs Balett szeptember 15-én, a Sztravinszkij-esten mutatja be a Menyegző és a Tavaszi áldozat című előadásait.



A Simándy teremben a társulat három évtizedes történetéről nyílik fotókiállítás, a tárlat szeptember 30-ig tekinthető meg a Balaton Kongresszusi Központ és Színházban.