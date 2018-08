Verseny

A közönség szavazatai döntik el, ki képviselheti Magyarországot a berlini fényfesztiválon

Csütörtökön indul a szavazás, amelyen a közönség dönti el, melyik magyar fényművész képviselheti Magyarországot a Berlini Fényfesztiválon. A rendezvényen hét ország tizennyolc fényművésze száll majd versenybe - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A szavazatokat csütörtöktől várják a legjobb művészre a www.fol-awards.de/en weboldalon, ahol a három magyar döntős, EPER, a Kiégő Izzók ("Glowing Bulbs") és Körmöczi Károly munkáját is meg lehet tekinteni.



Az előzetes szavazás szeptember 7-én zárul. Az egyes országok nyerteseit ezután közzéteszik az E.ON és a Fényfesztivál honlapján, valamint a közösségi oldalakon is.



A Magyarországot képviselő győztes fényalkotása a berlini TV-toronyra vetítve lesz látható Európa legnagyobb fényfesztiválján, október 5. és 14 között. Ebben az időszakban kerül sor a szavazás második fordulójára, amelyben eldől, ki kapja a fényfesztivál fődíját, az E.ON Nagydíját, amelyhez 5 ezer eurós jutalom is jár.