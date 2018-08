Programajánló

Zeneszüret: több tucat komolyzenei program Pécsett

Több tucat komolyzenei és ahhoz kapcsolódó kulturális programot kínál a 8. Zeneszüret Fesztivál, amelynek idei központi témája a billentyű lesz. A rendezvényt szeptember 6. és 9. között rendezik meg Pécsett. 2018.08.23 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szamosi Szabolcs orgonaművész, a szervező Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezetője az esemény szerdai sajtótájékoztatóján a fesztivál és a Filharmónia szlogenjére utalva kiemelte: legfontosabb hivatásuk, hogy közel vigyék a komolyzenét az emberekhez.



Idén 17 helyszínen, több mint 250 előadó közreműködésével több tucat programot tartanak - közölte. A részletekre térve hangsúlyozva, hogy az operairodalom gyöngyszemeit a Magyar Állami Operaház művészei keltik életre szeptember 7-én a Kodály Központban a Verista operagála elnevezésű esten.



A koncerten verista szerzők - köztük Catalani, Giordano, Leoncavallo, Mascagni és Ponchielli műveinek részleteit hallgathatja meg a közönség Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényletével.



Szamosi Szabolcs beszámolt arról, hogy másnap este a Széchenyi téren a Szegedi Szimfonikus Zenekart Sigmund Groven szájharmonikán, ő maga pedig orgonán kíséri. A tűzijátékkal is színesített koncert repertoárjában Csajkovszkij és Elgar legnépszerűbb művei szerepelnek - tette hozzá.



Ismertetése szerint a fesztivált szeptember 9-én a pécsi bazilikában megrendezendő Sípok párbeszéde című hangverseny zárja, amelyen Kovács Szilárd orgonista és Kéméndi Tamás harmonikaművész lép fel.



Idén is lesz zenelépcső, zeneműhely, térzene, filmklub, gyerekprogramok, valamint az irodalom lesz még fontos része a fesztiválnak - sorolta az esemény állandó rendezvényeit a Filharmónia ügyvezetője.



Kéméndi Tamás az eseményen a fesztivál központi témájára is utalva arról beszélt, hogy harmonikaművészet nagy átalakuláson megy keresztül az utóbbi évtizedekben: egyre többen játszanak a hangszeren. Egyúttal örömteli tendenciának nevezte, hogy a harmonika közben "eltolódik" a komolyzene felé.



A harmonikaművész a többi között beszámolt arról, hogy növendékeivel együtt öt helyszínen adnak 15-20 perces koncertet Pécs ismert pontjain, a komolyzene mellett francia sanzonokat és délszláv népzenét is játszanak majd.



Az MTI-hez eljuttatott összefoglaló anyag szerint a fesztivál programjaként a publikum kötetlen beszélgetésen ismerheti meg az idén októberben alapításának 60. jubileumát ünneplő Jelenkor című, Pécsett szerkesztett folyóirat múltját, értékeit.



További részletek a filharmonia.hu oldalon találhatóak.