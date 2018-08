Programajánló

A kortárs magyar irodalmat népszerűsíti a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sorozata

Ismét útjára indul a a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kortárs magyar irodalmat népszerűsítő Kortárs és kedvelt című sorozata, amely augusztus 29-én Lackfi János és Hrutka Róbert Libikóka című zenés pódiumestjével veszi kezdetét a Központi Könyvtár fogadótermében. 2018.08.23 02:30 MTI

A könyvtár a honlapján augusztus 29. és október 3. között hetente online játékkal is jelentkezik - közölte az intézmény kommunikációs osztálya szerdán az MTI-vel.



A játékba folyamatosan be lehet kapcsolódni, visszamenőleg is beküldve a megfejtéseket. A legjobbakat kortárs magyar írók dedikált könyveivel, illetve fődíjként egy Amazon Kindle e-book olvasóval díjazzák, de már egy fordulóban való részvétellel is lehet nyerni.



A sorozat október 7-én, az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatot lezáró Könyves vasárnapon fejeződik be. Ennek keretében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hatodik alkalommal szervezi meg közös olvasási rekordkísérletét a Központi Könyvtárban, ekkor kerül sor a Kortárs és kedvelt online játék eredményhirdetésére és a nyeremények átadására is.